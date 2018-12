M

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: VW Käfer

it "Beetles & Breakfast" startete Volkswagen am 28. November auf der LA Auto Show den Abschied vom Beetle – und schickte das Retrocar auf Abschiedstour durch Los Angeles. Rund 30 besondere Modelle der Käfer-Geschichte zeigten die Wolfsburger in LA, darunter die "Final Edition", mit der die Beetle-Produktion 2019 ausläuft. Auch eine Reihe historischer Modelle ab dem Jahr 1946 war dabei, zum Beispiel ein seltenes Hebmüller-Cabrio von 1949 oder ein 1979er Super-Käfer Cabrio (1,6-Liter-Motor mit 50 PS) sowie ein Manx-Buggy des legendären Kit-Erfinders Bruce Meyers.