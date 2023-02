Elektroautofahren und Laden an öffent­lichen Stromzapfsäulen sind mittlerweile Normalität ­– sollte man zumindest meinen. Mit mehr als 72.000 Ladepunkten ist an den Hauptverkehrsstraßen und in Metropolregionen bereits eine ansehnliche Lade­infrastruktur vorhanden, die in den nächsten Jah­ren weiter mas­siv wachsen soll. Logisch, denn die Zahl der Neuzulas­sungen von E-­Autos ( Kostenvergleich E-Auto vs. Verbrenner ) erreicht jährlich neue Rekorde.