Deutschland braucht 10.000 neue Ladepunkte pro Monat



Momentan gibt es in Deutschland gerade mal rund 72.000 öffentliche Ladepunkte. Das Ausbautempo muss also rasant steigen. "Etwa 10.000 neue Ladepunkte pro Monat sind nötig, um die Pläne zu erfüllen", rechnen Experten vor. Eine gigantische Aufgabe.

Neben den Superchargern von Tesla, den Ionity-Ladern an den Autobahnen sowie Schnellladeparks von Betreibern wie EnBW und Fastned sind inzwischen auch die großen Mineralölkonzerne Aral, Shell, Total, Jet und Esso in den Ladesäulen-Wettkampf eingestiegen.

E-Auto-Laden an Tankstellen bald lukrativer als Diesel und Benzin?



Rund 14.000 Tankstellen gibt es in Deutschland. Sie sind gut erreichbar, haben ausreichend Fläche und sind bewährte Dienstleister rund ums Auto. Deshalb rüsten auch eher regional agierende Ketten wie HEM, Star, Team und Westfalen ihre Stationen verstärkt mit Stromzapfstellen auf. So investieren die Mineralölmultis hohe Summen in Innovation, Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften, um das Laden in Deutschland einfacher, schneller und effizienter zu machen.