Audi hat die ersten Fahrzeuge mit der sogenannten Holoride-Technik in Serie gebracht. Die Technologie passt die Fahrzeugbewegungen an die virtuelle Realität (VR) an, die zum Beispiel Fondgäste durch eine VR-Brille erleben. In einer Rechtskurve fliegt dann etwa auch ein imaginäres Raumschiff mit den Passagieren nach rechts.