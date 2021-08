1971, also vor 50 Jahren, erblickte der von Bertone-Designer Marcello Gandini gezeichnete Countach das Licht der Welt, als er auf dem Autosalon Genf erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Ursprünglich soll keine Serienfertigung geplant gewesen sein, doch der noch heute futuristisch anmutende Countach löste eine solche Begeisterung beim Publikum aus, dass Firmengründer Ferruccio Lamborghini einen fahrbereiten Prototyp bauen ließ. Nur ein Jahr später wurde diedes Countach beschlossen. Bisausgeliefert wurde, verging jedoch noch einige Zeit, da Lamborghini parallel den Urraco entwickelte. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnte: Der Countach wurde aufgrund seines Designs zur Legende und blieb in zahlreichen Versionen bis 1990 im Programm – länger als jedes andere Lamborghini-Modell.