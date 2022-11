Alle Fakten auf einen Blick

● Lamborghini Huracán fürs Gelände ● 44 Millimeter mehr Bodenfreiheit ● spezielle Offroad-Bereifung ● 5,2-Liter-V10-Sauger mit 610 PS und 560 Nm ● 0-100 km/h in 3,4 Sekunden ● Topspeed 260 km/h ● 1470 Kilo Leergewicht ● limitiert auf 1499 Stück ● Produktionsstart im Februar 2023 ● erste Kundenfahrzeuge ab viertem Quartal 2023

Im Rahmen der Art Basel in Miami hat Lamborghini die neueste und vielleicht extremste Ausbaustufe des Huracán präsentiert. Im Vergleich zum Huracán Evo hat der Sterrato 44 Millimeter mehr Bodenfreiheit – damit befährt Lamborghini Neuland. Der Sterrato schlägt in die gleiche Kerbe wie der kürzlich präsentierte Porsche 911 Dakar

Neben einer erhöhten Bodenfreiheit, den damit verbundenen größeren Federwegen und mehr Spurbreite (vorne plus 30 Millimeter, hinten plus 34 Millimeter) macht der Sterrato schon auf den ersten Blick klar: "Ich bin kein normaler Huracán!"

Lamborghini Sterrato mit spezieller Offroad-Bereifung



An der Front trägt der Offroad-Lambo markante Zusatzscheinwerfer rechts und links des Logos, einen Unterfahrschutz aus Alu, der vor Beschädigungen schützen soll, und neue 19-Zoll-Felgen mit grobstolligen Bridgestone-Dueler-Runflatreifen (235/40 R 19 vorne und 285/40 R 19 hinten).

Die aufgesetzten Kotflügelverbreiterungen sind aufgrund der breiteren Spur nötig, sorgen aber gleichzeitig für einen martialischen Look. Zur Sicherheit wurden auch gleich die Seitenschweller verstärkt. Ein zusätzlicher Lufteinlass oberhalb des Dachs soll den Motor auch im Gelände mit sauberer Kühlluft versorgen.

V10-Motor mit 610 PS und 560 Nm



Womit wir direkt beim nächsten Thema wären: Natürlich behält auch der Sterrato den mittlerweile legendären 5,2-Liter-V10-Sauger, der in dieser Ausbaustufe 610 PS und 560 Nm leistet. Das sind zwar 30 PS und 40 Nm weniger als im Huracán Evo, aber gleichzeitig 130 PS mehr als im einzigen echten Konkurrenten, dem Porsche 911 Dakar.

Siebengang-Doppelkupplung und Allradantrieb sind beim 1470 Kilo schweren Sterrato Ehrensache. Neu ist ein mechanisches Sperrdifferenzial hinten, die Gewichtsverteilung gibt Lamborghini mit 43/57 an. Den Sprint auf 100 km/h erledigt der Sterrato in 3,4 Sekunden – auch auf losem Untergrund, dem neuen Rally-Fahrmodus sei Dank. 200 km/h liegen nach nur 9,8 Sekunden an. Der Topspeed des All-Terrain-Huracán soll bei 260 km/h liegen – auch hier übertrumpft er den 911 Dakar, der maximal 240 km/h fahren soll.