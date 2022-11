Er soll der erste Supersportwagen werden, "der für maximalen Fahrspaß auch abseits des Asphalts entworfen wurde" – so kündigt Lamborghini den neuen Huracán Sterrato an. Erste Bilder verraten jetzt, dass die Italiener ihren V10-Sportler auf Geländeoptik getrimmt und höhergelegt haben. Und das erinnert uns konzeptionell doch stark an den Porsche 911 Dakar , der bereits eifrig Testkilometer sammelt.