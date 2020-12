E s sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten – höchste Zeit, alle Weihnachtsgeschenke zu ergattern! Das Problem: Ab Mittwoch erwartet uns ein neuer Lockdown wegen des Coronavirus, viele Geschäfte müssen schließen. Die Alternative: Online-Geschenkeshopping. Amazon und eBay locken noch bis kurz vor den Feiertagen mit vielen Angeboten. AUTO BILD hat die besten Deals für Autofahrer herausgesucht!

Aktuell gibt es das Tomtom Go Premium für nur 259 Euro bei Amazon. Üblicherweise kostet es mindestens um 300 Euro. Im AUTO BILD-Test von Navigationsgeräten konnte es seine Qualitäten unter Beweis stellen und sicherte sich den zweiten Platz mit der Note "gut". Über die Navigation hinaus bietet es zahlreiche Zusatzfunktionen wie Bluetooth-Freisprechen, Anzeigen von Smartphone-Benachrichtigungen und Smarthome-Steuerung.

Amazon haut die Aukey DR01 in den Last-Minute-Angeboten zum Preis von nur rund 46 Euro raus. Das sind knapp neun Euro weniger als üblich und 20 Euro unter UVP. Die Dashcam ist ein echtes Schnäppchen, sie konnte sich im AUTO BILD-Test günstiger Dashcams den Sieg und die Note "gut" sichern.

Autobatterie-Ladegeräte sind im Winter ein Muss für jeden Autofahrer, um den Akku zu pflegen. Zurzeit hat Amazon viele günstige Geräte von Dino im Angebot. Einfache Ladegeräte gibt es hier schon ab 20 Euro.Wer höhere Ansprüche an das Gerät stellt, der bekommt aktuell auch das CTEK MXS 4.3 Polar Batterieladegerät zum Spitzenpreis von 77 statt 118 Euro. Es hält sogar Extremtemperaturen stand und bietet tolle Zusatzfunktionen.

Vom Markenhersteller Sonax gibt es bei Amazon zahlreiche Autopflegeprodukte als Last-Minute-Deal. Bis zu 34 Prozent lassen sich bei Felgenreiniger, Politur und Co sparen. Ebenfalls mit dabei: Der Reiniger "Sonax Antifrost und Klarsicht", der sich im AUTO BILD-Winter-Scheibenreiniger-Test den Testsieg sicherte.

Bei Amazon gibt's aktuell viele Produkte von Brüder Mannesmann und Bosch reduziert. Besonders lohnenswert sind die Angebote bei Brüder Mannesmann in Sachen Werkzeugkoffer: Hier gibt es viele gut ausgestattete, hochwertige Modelle bis zu 48 Prozent günstiger. Außerdem sind ein Hydraulischer Wagenheber und Starthilfegeräte dabei.Bei den Bosch-Angeboten gibt es unter anderem Akkuschrauber, einen Akkusauger und Gartengeräte bis zu 57 Prozent reduziert.

Das Autoradio von Sony bietet alles, was ein modernes Infotainment können sollte – sogar Apple Carplay und Android Auto. Das Beste: Trotz großem Touchscreen ist es für den DIN-Schacht geeignet. Wer sein altes Auto zu Weihnachten also aufwerten will, der sollte schnell zuschlagen – aktuell kostet das Autoradio bei Amazon nur 247 Euro und ist damit knapp 100 Euro günstiger.