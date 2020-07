Der Test zeigt, eine gute Dashcam muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Ein gutes Gerät, die Aukey DRA 1 (gut), gibt es sogar. Dafür muss man zwar kleine Schwächen in der Übersetzung von Menü und Anleitung sowie bei der Aufnahme in Kauf nehmen, aber sie erfüllt insgesamt ihren Zweck. Wer zehn Euro mehr investiert, bekommt mit dem. Das dritte "Gut" im Test wurde an die MiVue C512 von Mio vergeben. Sie macht solide Aufnahmen und glänzt durch ihr kompaktes Format. Auch das Schwester-Modell C314 (befriedigend) punktet durch die handliche Aufmachung. In Sachen Aufnahmen ist es aber etwas schwächer.. Allerdings sorgt ebendieser Parkwächter auch für Verwirrung während des Tests: Der Knopf zur Aktivierung ist rot und prominent platziert. Intuitiv wird er mit dem Knopf für die Sperrung einer Aufnahme verwechselt – ärgerlich. Übrigens:für den Knallerpreis von nur 32 Euro. Im Test konnte sie aber nicht ganz überzeugen: Vor allem bei den Nachtaufnahmen gab es Probleme. Deswegen reichte es beim Testergebnis nur für die Note "ausreichend".