Besonders realitätsnah sind die Sammlermodelle von Lego Technic, darunter der Bugatti Chiron (42083) oder der Porsche GT3 RS (42056). Sie bestehen aus mehreren Tausend Teilen. Mehr als 850 Arbeitsschritte umfasst der Porsche im Maßstab 1:8 – das Resultat ist stattliche 57 Zentimeter lang. Der Sechszylinder-Boxer mit beweglichen Kolben, die Lenkung, das funktionierende PDK-Getriebe und die gelben Bremssättel sind anspruchsvoll zusammenzustecken. Durch ihre komplexe Technik muten diese Modelle vom Design her allerdings eher zerklüftet an. Wer mehr Wert auf perfekte Optik legt, der ist mit der Creator-Reihe gut beraten. Ein azurblauer Käfer (10252) im Surfer-Look der 60er-Jahre weckt nostalgische Sommergefühle, herrlich geschwungene Kotflügel und kugelrunde Augen zitieren das Original. Das neueste Modell aus der Reihe ist ein Aston Martin DB5 von James Bond (10264) mit zahlreichen Gimmicks, darunter ein funktionierender Schleudersitz.

Zwar gibt es zahlreiche Serien-Autos direkt aus dem Lego-Werk, vom VW Käfer über Porsche 911 GT3 RS bis zum Aston Martin DB5 von James Bond, vielen Lego-Bastlern sin die Serien-Autos aus dem Lego-Werk aber nicht genug. Sie entwickeln ihre eigenen Kreationen, sogenannte MOC's (my own creations) wie den Audi quattro S1. Auf der Plattformkann man diese Modelle der weltweiten Öffentlichkeit präsentieren und dafür abstimmen lassen – erreicht ein Projekt 10.000 Stimmen, prüft Lego eine Entwicklung zur Marktreife. Im besten Fall kommt das Modell dann in den Handel. So hat AUTO BILD-Leser Thomas Enders einenmit Legosteinen nachgebaut. Auf der Website sind auch spektakuläre Nachbauten von Filmautos, wie zum Beispielzu finden. IDEAS-Modelle wie derund dervon "Zurück aus der Zukunft" wurden bereits von LEGO produziert.