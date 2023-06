In puncto Abmessungen ordnet sich der Lexus LBX in der Region seines Technikspenders ein; er ist mit 4,19 Meter Außenlänge einen Zentimeter länger als der Yaris Cross . In der Breite misst der Crossover 1,83 Meter, die Höhe gibt Lexus mit 1,55 Metern an. Damit ist der LBX etwas breiter, aber auch einen Tick flacher als der aufgebockte Yaris . Zusätzlich gibt's zwei Zentimeter mehr im Radstand.