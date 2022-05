Bei kaum veränderten Außenmaßen (Länge und Breite jeweils plus zwei Zentimeter) sind 95 Prozent der Teile neu, sagt Lexus . Das Platzangebot geht vorn und hinten in Ordnung, ohne besonders großzügig zu sein, andere bieten in dieser Klasse deutlich mehr. Auch der Kofferraum liegt mit seinen 545 bis 1436 Litern unter dem Durchschnitt, genau wie die erlaubte Anhängelast von schlanken 1,5 Tonnen.