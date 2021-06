D iese Woche gibt es die besten Lidl-Angebote nicht wie üblich erst am Donnerstag – sondern bereits am Mittwoch, dem 2. Juni! Grund ist der Feiertag Fronleichnam, der am Donnerstag in vielen Bundesländern gefeiert wird. Wer sich praktische Utensilien fürs Campen sichern will, der sollte also schon am Mittwoch in der Filiale vorbeischauen – oder online shoppen.

Gaskocher und Campingstühle im Lidl-Angebot

Egal ob's mit dem Campingbus oder mit dem Zelt in den Urlaub geht – manches Zubehör benötigt jeder Camper . Dazu gehört zum Beispiel ein Gaskocher, um Essen zu erwärmen. Bei Lidl gibt es Gaskocher aktuell für rund acht Euro (ohne Gaskartusche). Ebenfalls zum gleichen Preis im Angebot: Gas- Campinglampen und Kartuschen-Lötlampen. Damit es sich beim Essen bequem sitzt, gibt es auch Campingstühle als Lidl-Deal. Die Modelle in unterschiedlichen Farben kosten je zehn Euro und halten bis zu 110 Kilo Gewicht aus.

Campingdusche und -Spüle günstig

Ein weiteres attraktives Angebot für Camper ist die Campingdusche. Gerade in Zeiten des Coronavirus , wenn viele Waschhäuser auf Campingplätzen noch geschlossen haben, gehört sie zum unverzichtbaren Zubehör. Bei Lidl kostet die Dusche mit ca. 25 Liter Fassungsvermögen rund fünf Euro. Zum gleichen Preis gibt es auch eine praktische Campingspüle und einen faltbaren Wasserkanister.

Zubehör für autarkes Campen Zum Angebot Porta Potti Preis*: ab 52,90 Euro Mobicool B40 Kompressor-Kühlbox Preis*: 203,73 Euro ECO-WORTHY 120W faltbares Solarpanel Preis*: 149,99 Euro Campingkocher Preis*: 78,90 Euro Güde Stromerzeuger GSE 5501 Preis*: 1289,00 Euro Biolan Simplett Bio Trockentoilette Preis*: 329,00 Euro *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021 *Preis: Amazon-Preis am 20.04.2021

Allzweckhelfer: Multitool und Taschenmesser