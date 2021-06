Camping liegt im Trend, aber die wenigsten können sich ein Wohnmobil leisten – also wird gezeltet. Pünktlich zu den Ferien gibt es bei Lidl Online Zelte im Angebot!

I n den ersten Bundesländern beginnen die Ferien, und für viele steht dieses Jahr n den ersten Bundesländern beginnen die Ferien, und für viele steht dieses Jahr Camping auf dem Reiseplan. Kein Wunder, dass Discounter wie Lidl schon öfter auf diesen Zug aufgesprungen sind und viele Angebote für Camper in der Filiale hatten. So auch am Montag, den 21. Juni – doch neben dem Campingzubehör gibt es im Onlineshop auch günstige Zelte abzustauben. AUTO BILD hat die besten Deals bei Lidl herausgesucht!

Angebot: Zelte im Lidl-Onlineshop

Üblicherweise gibt es die besten Lidl-Angebote in der Filiale, doch in der kommenden Woche, sollten alle, die auf der Suche nach einem günstigen Zelt sind, auch einmal online nachsehen: Hier gibt es unter anderem ein Wurfzelt für nur 25 Euro. Das Praktische an Wurfzelten: Sie müssen nicht mühsam aufgebaut werden, sondern entfalten sich ganz von allein. Das Zelt von Lidl bietet Platz für zwei Personen und verfügt unter anderem über ein Moskitonetz, das ungebetene Gäste fernhält.

Wem das Wurfzelt zu klein ist, der findet vielleicht Gefallen am Großraumzelt, das der Discounter ebenfalls in seinem Online-Shop anbietet. Für rund 94 Euro finden hier bis zu vier Personen Platz. Es ist aufgeteilt in zwei Schlafkabinen und mit vielen Netzeinsätzen zur Belüftung ausgestattet.

Campingzubehör Zum Angebot Reimo Sonnenvordach Mauritius Preis*: 149,00 Euro Frankana Campingstuhl HighQ Preis*: 94,95 Euro Frankana Freiko Resty Mülltrenner Preis*:17,50 Euro Thule Omnistor 4900 Markise Preis*: 852,32 Euro Wacaco Nanopresso Tragbare Espressomaschine Preis*: 89,90 Euro *Preis: Amazon-Preis am 09.06.2021 *Preis: Amazon-Preis am 09.06.2021

Weiteres Campingzubehör bei Lidl