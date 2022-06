Mit Solarenergie durch den Alltag fahren? Diese Vorstellung soll mit dem Lightyear 0 noch 2022 Wirklichkeit werden. Das niederländische Start-up setzt auf ein eigenes Antriebskonzept und will bei den Leistungsdaten lieber mit Reichweite glänzen als mit Beschleunigungswerten. Der Lightyear 0 ist ab sofort bestellbar, die Produktion soll noch im Herbst 2022 im finnischen Uusikaupunki anlaufen.

560 km Reichweite bei einem Verbrauch von 10,5 kWh auf 100 km und einer Geschwindigkeit von 110 km/h – bei diesen Daten spielt die Effizienz des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle. Mit Blick auf die Form des Wagens wird sofort klar: Hier haben die Aerodynamiker das Sagen gehabt.

Der Lightyear wirkt wie aus einem Guss und verzichtet auf Sicken und Kanten im Blech. Das sorgt für eine besonders ruhige Luftumströmung und damit für weniger Luftwiderstand. Der cw-Wert des E-Autos liegt deshalb unter 0,19. Maximal sollen bis zu 625 Kilometer Reichweite nach WLTP drin sein.



Der Innenraum des Lightyear ist hell und bietet bis zu fünf Personen Platz. Hier ein Blick in das vorangegangene Konzeptfahrzeug "Lightyear One".

Bei diesen Werten spielt die Performance nur eine Nebenrolle. Von null auf Tempo 100 braucht die E-Limousine glatte zehn Sekunden, bei 160 km/h ist Schluss.



Die Formgebung erinnert sehr an die Mercedes-Studie EQXX , nur dass Lightyear sein Fahrzeug schon 2021 der Öffentlichkeit gezeigt hat und damit wohl eher den Schwaben als Inspiration gedient haben könnte. Auf aktive Aerodynamik verzichtet das Start-up, statt der Türgriffe gibt es nur noch Knöpfe. Die Radkästen hinten sind teilweise verkleidet, optional kann die Abdeckung aber weggelassen werden.

Mit rund 5,08 Meter Länge und 1,97 Meter Breite ist der Lightyear 0 nicht wirklich als Stadtauto geeignet. Dafür sollen bis zu fünf Personen Platz finden und ihr Gepäck in einem 640 Liter großen Kofferraum unterbringen können.

• Länge: 5083 mm

• Breite: 1972 mm

• Höhe: 1445 mm

• Leergewicht: 1575 Kilogramm

• Kofferraumvolumen: 640 Liter



Vier Radnabenmotoren treiben den Lightyear 0 an. Damit unterscheidet sich das E-Auto deutlich von seinen Wettbewerbern, die meist auf einen Motor pro Achse setzen. Eine ausgeklügelte Motorsteuerung soll dabei für eine stets angepasste Drehmomentverteilung sorgen. Die Akkugröße geben die Niederländer mit 60 kWh an, das Batteriepaket soll rund 350 Kilogramm wiegen.

Wie bereits beim Konzept "Lightyear One" geht auch beim Lightyear 0 die Dachlinie fließend und elegant ins Heck über. Gut zu erkennen: die Solarzellen.

Der Stromspeicher lässt sich mit 3,7 kW zu Hause, mit 22 kW an öffentlichen Ladesäulen und mit bis zu 60 kW am Schnelllader wieder auffüllen. Das ist aber nicht immer nötig – denn Lightyear setzt auf eine Vielzahl von Solarzellen auf dem Fahrzeug, die dem Lightyear 0 unter idealen Bedingungen bis zu 70 km Reichweite pro Tag spendieren sollen. Heißt: Egal ob das Auto fährt oder vor dem Büro steht, an sonnigen Tagen wird der Akku ständig aufgeladen.