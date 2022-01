Mit Solarenergie durch den Alltag fahren? Diese Vorstellung soll mit dem Lightyear One noch 2022 Wirklichkeit werden. Das niederländische Start-up setzt auf ein eigenes Antriebskonzept und möchte bei den Leistungsdaten lieber mit Reichweite glänzen als mit Beschleunigungswerten. Die Produktion soll noch 2022 im finnischen Uusikaupunki anlaufen.

725 km Reichweite bei einem Verbrauch von 8,3 kWh/100 km – bei diesen Daten spielt die Effizienz des Fahrzeugs eine entscheidende Rolle. Mit Blick auf die Form des Wagens wird sofort klar: Hier haben die Aerodynamiker das Sagen gehabt. Der Lightyear wirkt wie aus einem Guss und verzichtet auf Sicken und Kanten im Blech. Das sorgt für eine besonders ruhige Luftumströmung und so für weniger Luftwiderstand. Der cW-Wert des E-Autos liegt deshalb unter 0.20.

Vier Radnabenmotoren treiben den Lightyear One an. Damit unterschiedet sich der Niederländer deutlich vom Wettbewerb, der meist auf einenpro Achse setzt. Im One soll eine ausgeklügelte Motorsteuerung für eine stets angepasste Drehmomentverteilung sorgen. Zur Akkugröße schweigt das Unternehmen, allerdings lassen die Fahrdaten eine Schätzung zu:

Die Dachlinie ist fließend und geht beim Lightyear One elegant in das Heck über. Gut zu Erkennen: die Solarzellen.

Der Stromspeicher lässt sich mit 3,7 kW zu Hause, mit 22 kW an öffentlichen Ladesäulen und mit bis zu 60 kW am Schnelllader wieder auffüllen. Das ist aber nicht immer nötig. Denn Lightyear setzt auf eine Vielzahl von Solarzellen auf dem Fahrzeug, die dem One unter idealen Bedingungenspendieren sollen. Heißt: Egal ob das Auto fährt oder vor dem Büro steht, an sonnigen Tagen wird der Akku ständig aufgeladen.