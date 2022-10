Statt ein klar spezifiziertes Wunschmodell in einer vorgegebenen Farbe zu abonnieren, bucht der Nutzer einfach ein Blind Date und bekommt dann zum Abostart eine Überraschung vor die Tür gestellt. Nur die Wagenkategorie steht fest. Im Sommer brachte Like2Drive so Kleinbusse verschiedener Marken auf die Straße. Beim Blind Date gab es so den Opel Zafira, Citroën Spacetourer oder den Ford Tourneo Custom