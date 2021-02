Lorinser-Felgen für die brandneue Mercedes S-Klasse

ie Messlatte in der Luxusklasse liegt wieder ein Stück höher:nämlich ein Technikfeuerwerk sondergleichen gezündet. Optisch dagegen hat sich etwas weniger getan. In dieser Hinsicht wird Lorinser bald mit einem Bodykit Abhilfe schaffen. Und bereits jetzt hat der Mercedes-Tunerim Programm.

Die neuen Felgen füllen die Radhäuser äußerst gut. Lorinser spricht von mehr "Präsenz". ©Sport-Service-Lorinser GmbH

Dasund nimmt Anleihen an klassische Lorinser-Felgen aus den 1990ern. Auch dem nahezu geschlossenen neuen AMG-Schmiederad im 5-Loch-Design ist es nicht unähnlich. Die Lorinser-Felge kommt in denwahlweise in Chrom, Silber oder Schwarz. Je nach Finish liegtinklusive Mehrwertsteuer. Die neuen Räder sind aber nur ein Auftakt für weitere Tuningmaßnahmen, die Lorinser noch in Planung hat. Bald sollen noch Leistungssteigerungen und diverse Aerodynamikteile folgen.