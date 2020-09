Die Sonnenblenden scheinen zu schweben – viel Glas soll für ein gutes Raumgefühl sorgen.

Der Fahrer schaut auf ein 34 Zoll großes, gebogenes 5k-Display als Kombiinstrument. Ähnlich wie bei Tesla und in der neuen Mercedes S-Klasse befindet sich in der Mittelkonsole das sogenannte "Pilot Panel", mit dem der Fahrer alle Funktionen wie zum Beispiel die Klimaanlage oder das Infotainment bedienen kann. Besonderer Clou: Das Display kann nach oben in die Mittelkonsole geschoben werden. Das ermöglicht den Zugang zu einem dahinterliegenden Ablagefach. Mit diversen Assistenzsystemen und bis zu 32 Kameras soll der Lucid Air für das autonome Fahren in Stufe drei bereit sein.