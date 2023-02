VW, Ford, Kia und Co – fast alle bieten inzwischen Autos auch im Abo. Aber keiner so konsequent wie Lynk & Co. Die chinesische Marke setzt auf urbane Kunden, die Kostenkontrolle, Flexibilität und clevere Nutzung dem eigenen Auto vorziehen. Coole City-Clubs statt Autopaläste an Ausfallstraßen, chillige Event-Kultur statt Autofrühling mit Grillwurst – Lynk & Co macht fast alles anders als die alte Autowelt. Aber auch alles richtig? Kundenkritik am Service und technische Probleme ohne schnelle Lösung deuten darauf hin, dass nicht alles perfekt läuft. Trotzdem: Lynk & Co bringt frischen Wind in einen angestaubten Markt. Gut so!