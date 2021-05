Lynk & Co 01: Plug-in-Hybrid-SUV, Test, Preis, Abo

Lynk & Co, das sollte man dazu sagen, ist eine Marke des, zu dem mittlerweile auch Volvo und dessen Schwestermarke Polestar gehören. Mit dem rund 5000 Euro teurerenteilt sich der 01 die Technik. Und die besteht aus einem Dreizylinder-Turbo-Benziner (180 PS ) und einem E-Motor mit 82 PS (60 kW). Angetrieben wird nur die Vorderachse. Die. Das ist deutlich mehr als bei der Volvo-Schwester. Grund: Der Akku im Lynk & Co ist mit 14,1 nutzbaren kWh größer als im XC40 (9,7 kWh). Den angegebenendes 01 von 1,2 Litern vergessen Sie am besten gleich wieder, denn seine Berechnung ist alles andere als praxisnah. Man kann den 01 ja theoretisch auch mit null Litern Benzinverbrauch fahren, was wir auf unserer Tour durch die Hamburger HafenCity auch weitgehend tun. Denn um den Verbrenner ins Spiel zu bringen, muss man es schon drauf anlegen.

Dazu arbeitet der Verbrenner recht unauffällig mit. Man kann zwischen drei Fahrmodi wählen: "Hybrid" errechnet die effizienteste Mischung aus Benzin und Strom, "Power" setzt auf volle Leistung und "Pure" auf rein elektrisches Fahren, solange der Batterievorrat reicht. Während Volvo alle Modelle bei 180 km/h abregelt, schafft die chinesische Schwester angeblich Tempo 210. Wir werden das im ersten Test ebenso überprüfen wie den tatsächlichen Verbrauch.

Happig: Für den 01 im Monatsabo werden 500 Euro netto fällig. Natürlich exklusive Strom- und Benzinkosten. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Moderne Wege geht Lynk & Co bei der Vermarktung. Denn über eine Mitgliedschaft kann der 01 auch monatlich abonniert werden – mit schneller Kündigung wie bei Netflix oder Spotify. Die Monatsmiete ist mit 500 Euro netto aber im Verhältnis zum Kaufpreis ganz schön happig, zumal Benzin- und Stromkosten hinzukommen. Trotzdem, so erklärt uns eine Lynk-Sprecherin, hätten sich neun von zehn Bestellern für die Mietoption entschieden – wahrscheinlich eher als ein Probe-Abo. Außerdem kann man das SUV auch über eine Sharing-Plattform mit anderen teilen und das Auto so Geld verdienen lassen. Bleibt bei chinesischen Herstellern ja immer noch die Frage nach dem Service. Den übernehmen bei Lynk & Co die Volvo-Händler. Und noch eine Frage wäre zu klären. Welche Farbe steht dem 01 am besten? Die Auswahl ist übersichtlich: Blau oder Schwarz.