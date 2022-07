Ach ja, das Porsche Cayenne Turbo Coupé. Mit viel genutzter Verkehrsfläche, aber weniger Platz im Innenraum plus dicken Motor ist es die Unvernunft in Automobilform. Gerade das macht aber auch irgendwie seinen Reiz aus. Und dann kommt Manhart um die Ecke und dreht diesen Reiz noch einmal gewaltig auf. 807 PS lauern jetzt im goldfolierten Tuning-Porsche namens Manhart CRT 800! (Das Porsche Cayenne Coupé im AUTO BILD-Test.)

Remapping oder Zusatzsteuergerät



Serienmäßig leistet der Vierliter-Biturbo-V8 im Cayenne Turbo 550 PS und stemmt 770 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle. Manhart verbaut Upgrade-Turbolader und einen neuen Ladeluftkühler. Zudem wird die Motorsteuerung angepasst. Hier haben Kunden die Wahl zwischen einem Zusatzsteuergerät oder einem Remapping des originalen Pendants. So oder so stehen am Ende 1090 Nm Drehmoment und wahnsinnige 807 PS auf dem Datenblatt. Das ist noch einmal ein ganzer Golf GTI mehr und lässt den 640 PS starken Turbo GT als sportlichsten Cayenne-Vertreter ganz schön blass aussehen.

Zoom Auch unter der Motorhaube schimmert es golden. Die lackierte Motorabdeckung kündet von der Mehrleistung.





OPF-Delete für den Export



Für den Sound sorgt ein Sportendschalldämpfer mit Klappensteuerung, der die Abgase aus vier 100-mm-Endrohren ins Freie bläst. Dazu werden Sportdownpipes mit 200-Zellen-Kats sowie Ersatzrohre für die OPF angeboten, beides allerdings ohne TÜV und nur für den Export. Fahrleistungen gibt Manhart übrigens keine bekannt. Schneller als die 3,9 Sekunden, welche die Serie von 0 auf 100 km/h benötigt, dürfte der CRT 800 aber auf jeden Fall sein.

Tieferlegung per Soft- und Hardware



Damit die Fuhre auch besser um Kurven geht, hat Manhart den Cayenne um 35 mm tiefergelegt. Das geschieht per Software-Update für die Luftfederung und neuen Koppelstangen. Die Bremse wurde am Fotoauto auf Serienstand belassen. Auf Wunsch sind aber auch hier Upgrades möglich, was bei der gebotenen Leistung wohl auch zu empfehlen ist.

Zoom Manhart-typische goldfarbene Dekorstreifen passen gut zum tiefschwarzen Lack. Wer es nicht mag: Man kann sie auch weglassen.





Carbon-Anbauteile folgen