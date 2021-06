● Motor: Vierliter-Biturbo-V8

● Leistung: 640 PS

● Drehmoment: 850 Nm

● 0-100 km/h: ca. 3,3 s

● Vmax: >300 km/h

● Leergewicht: >2,2 Tonnen

● Preis: ab 196.078 Euro

Apropos Gewicht: Durch die fehlenden Batterie- und Elektro-Module ist der allradgetriebene Turbo GT rund 400 Kilogramm leichter als der Turbo S e-Hybrid. Wobei "leichter" noch immer gut 2,2 Tonnen Leergewicht bedeutet. Dennoch gibt Porsche rund 3,3 Sekunden für den Sprint auf 100 km/h an. Und ganz nebenbei knackt der Turbo GT als erster Cayenne die 300-km/h-Marke.

Trotz der Fahrwerte ist der Turbo GT vor allemDamit das klappt, gibt Porsche dem Über-SUVmit, die sich sonst in der Aufpreisliste finden. Wankstabilisierung, Hinterachslenkung, Torque Vectoring Plus, Servolenkung Plus und Keramikbremsen gehören unter anderem dazu. Außerdem wurde das Dreikammer-Luftfahrwerk überarbeitet und der negative Sturz um 0,45 Grad vergrößert. Die 0,5 Zoll breiterenwerden von Pirelli P Zero Corsa-Sportreifen umhüllt. Auch bei einem 2,2 Tonnen schweren SUV klingt das nach einem Rezept für gute Rundenzeiten.