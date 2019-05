Bestellbar ist das neue Porsche-SUV ab sofort. Ab Ende Mai 2019 steht das Cayenne Coupé bei den Händlern. Die Preise beginnen bei 83.711 Euro für das Cayenne Coupé mit dem bekannten 340-PS-V6-Biturbo. Darüber rangiert die neue, 440 PS starke "S"-Version für mindestens 99.657 Euro. Das bis auf Weiteres stärkste Cayenne Coupé ("Turbo") mit bewährtem 550-PS-Biturbo-V8 startet bei 146.662 Euro.

Um dem Cayenne Coupé eine eigene, etwas sportlichere Note zu verleihen, haben die Designer nicht nur das Heck des SUVs umgestaltet. Ab der flacher stehenden A-Säule entspricht das Coupé nur noch in der Grundstruktur dem normalen Cayenne. Insgesamt baut der Neueals der normale Cayenne. Um die Kopffreiheit nicht allzu stark einzuschränken, wölbt sich das Dach im hinteren Bereich über die Dachholme hinaus. Diebetreffen den Heckbereich. Im Blech wurde das Cayenne Coupé um knappe zwei Zentimeter verbreitert (18 mm). Einin der Kofferraumklappe erhält im Stand die sanft abfallende Seitenlinie. Ab 90 km/h fährt der Spoiler um 135 Millimeter aus, unter 60 km/h zieht er sich automatisch wieder zurück. Ein manuelles Ausfahren ist nur begrenzt möglich. So steht nur ein "Säuberungsmodus" zur Verfügung, über den sich der Spoiler nur so weit ausfahren lässt, dass der darunterliegende Bereich fürs Putzen zugänglich ist. Für optische Verwandtschaft zum 911 sorgt die Verlegung des Kennzeichens in die Heckschürze. Optional sind die sportlich designten 22-Zoll-Felgen. Serienmäßig rollt das Cayenne Coupé auf 20 Zoll großen Rädern – ein Zoll mehr als beim normalen Cayenne.

Hinten hat Porsche zu einem kleinen Trick gegriffen, denn das Flachdach drohte die hinteren Plätze in Misskredit zu bringen: Und so haben die Entwickler kurzerhand die beiden hinteren Einzelsitze (auf Wunsch gibt es eine Rücksitzbank mit drei Plätzen) um drei Zentimeter tiefergelegt. Das Ergebnis ist bestechend: Mit 1,95 Meter wird es zwar knapp überm Kopf, aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Bis zu einer Körpergröße von 1,90 Meter sollte wirklich niemand Probleme mit dem Hintensitzen im Cayenne Coupé haben. Knie- und Schulterfreiheit sind gewohnt üppig. Beim Kofferraum helfen auch keine Technik-Kniffe: Rund 145 Liter verliert das Coupé durch die Dachform im Vergleich zum Cayenne. Es bleiben 625 Liter Kofferraumvolumen (Turbo: 600 Liter wegen des serienmäßigen Subwoofers).

AUTO BILD ist das Porsche Cayenne Coupé bereits gefahren. Einsteigen (geht trotz des flachen Daches so bequem, wie es die Silverager mögen), die Tür schließt mit einem so satten "Plopp", dass man kurz " Mercedes G-Klasse " denkt. Schlüssel drehen und schon wähnt man sich in einem Sportwagen. Der Achtzylinder nimmtseine Arbeit auf, Erinnerungen an den 928 werden wach. Sobald man die Stadt hinter sich lässt, wo der Porsche einfach nur zu groß ist, den falschen Leuten gefällt und den richtigen missfällt, sammelt das Coupé Punkte., ein Jumbo hat gefühlt auch nicht mehr Schub zu bieten. Das Wort brachial ist wohl für diesen Porsche erfunden worden. Oder in Zahlen: Von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden, von 80 auf 120 km/h in 2,7 Sekunden. Mindestens so beeindruckend ist die. Es gibt kein, wirklich kein Auto, das sein etwas adipöses Gewicht so kaschieren kann wie dieser Porsche. Leichtführig ohne Seitenneigung huscht das SUV um jede Kurve. So gut, dass man schon nach wenigen Biegungen vergessen könnte, dass hinter einem noch drei Meter Auto kommen und nicht nur eine Notsitzbank wie im Elfer. Kann ein SUV ein Sportwagen sein? Nein. Aber er kann ihm verdammt nahekommen, zumindest wenn es ein Cayenne Turbo Coupé ist.