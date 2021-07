Bis in die hinterste Ecke ist der Innenraum des F8XX mit beigefarbenem Leder und Carbon tapeziert. ©MANSORY

Im Innenraum ist jeder Winkel mitausgekleidet. Selbst die Fußmatten sind aus Leder. So wirkt der Innenraum nicht wie das Cockpit eines Supersportwagens, sondern eher wie eine Lounge. Garniert ist das Ganze mit Ziernähten und etwas Leder in kontrastreichem Weiß. Was nicht mit Tierhaut bezogen ist, schimmert in Carbon. Dazu verbaut Mansory ein neuesinklusive Pralltopf mit Firmenlogo. Das findet sich auch auf den Sitzen und Fußmatten.