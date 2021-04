atchbox arbeitet mit Hochdruck am Comeback! Während Hot Wheels immer wieder mit spektakulären Aktionen wie der Hot Wheels Legends Tour auf sich aufmerksam macht, ist es um die seit 1953 existierendezuletzt ruhig geworden. Das soll sich jetzt ändern, denn das seit 1997 zu Mattel gehörende Unternehmen will inherstellen. Den Anfang macht der gerade erst auf

Erst vor wenigen Wochen hatgezeigt. Als Hommage an die bekanntesten Automarken aus Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Russland können Fans und Sammler kultige Modelle wie den Land Rover Defender , den Mini Cooper oder auch den VW Golf I GTI im Maßstab 1:64 erwerben. Doch das war erst der Anfang. Jetzt hat Mattel veröffentlicht, wohin die Reise für Matchbox geht. Unter dem Slogansollen Kindern spielerisch lernen auf Nachhaltigkeit zu achten und so die Umwelt zu schützen. Dazu bestehen die. Auf diese Weise soll auch Matchbox dazu beitragen, das von Mattel auserkorene Unternehmensziel, bis 2030 ausschließlich nachhaltige Materialien zu verwenden, zu erreichen.

Ab 2022 sollen die ersten vollkommen nachhaltig produzierten Modellautos erhältlich sein. Dazu passend hat Matchbox verkündet, dass das erste Modell der sogenanntendie Neuauflage dessein soll. Genau wie bei echten Fahrzeugen, stellt auch Matchbox Konzeptautos der späteren Serienmodelle her. AUTO BILD durfte bereits eines der Vorserien-Modelle des Tesla Roadster im Maßstab 1:64 genauer unter die Lupe nehmen. Das Ergebnis ist überraschend:. Die Karosserie besteht zu 62,1 Prozent aus recyceltem Zink. Bodenplatte und Reifen sind zu 36,9 Prozent aus recyceltem Kunststoff hergestellt, nur die Achsen bestehen weiterhin aus Edelstahl. Schon in Konzeptform ist der Tesla Roadster somit zuund wurde ganz offiziell

Während das detailgetreue Modell des Tesla Roadster sich von der Haptik nicht von aktuell erhältlichen Matchbox-Modellen unterscheidet, ist die. Vorbei sind die Zeiten der sogenannten Blisterkarten, einer Pappkarte mit durchsichtiger Plastikhülle, durch die das Modellauto schon im Laden bewundert werden kann. Der Tesla Roadster ist deutlich aufwendiger eingepackt: Er kommt in einerund ist noch mal in einem sogenannten "Packaging Sleeve" eingehüllt, natürlich. Positiver Nebeneffekt: Sammler dürfte diese neue Verpackung an die frühen Pappschachteln der 60er-/70er-Jahre Matchbox-Modelle erinnern.