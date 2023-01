Er ist kaum zwanzig, als er Rimac Automobili gründet, damals, 2009. Der Kroate Mate Rimac hatte einen BMW 3er zum Elektroauto umgebaut. Später entwickelt er sein erstes eigenes Auto, das Concept One . Porsche steigt bei Rimac ein, Kia und Hyundai auch.

Es folgt der Nevera, der gerade mit 412 km/h einen Geschwindigkeits-Weltrekord für Serienautos aufstellte. Inzwischen heißt seine zweite Firma Bugatti Rimac. Mate Rimac (34) ist damit auch Boss der ehemaligen VW-Marke für Supersportwagen. In Kerestinec bei Zagreb baut er gerade seinen neuen Firmensitz, den Campus.

Sean Carson vom britischen AUTO BILD-Schwesterblatt AUTO EXPRESS traf Mate Rimac in dessen englischer Entwicklungszentrale. Der Kroate spricht über den Bugatti-Deal, den Nachfolger des Chiron , seinen Zehn-Jahres-Plan – und seine Meinung zu SUV

Neue Antriebsplattform in Arbeit

Rimac arbeitete an der neuen Antriebsplattform. "Eines Tages kam der Chefstratege der VW-Gruppe. Mitten im Gespräch über Bugatti fragte er mich: 'Was meinst du? Würdest du Bugatti übernehmen?' Ich dachte, ich höre nicht richtig. Irgendwann begriff ich: Das ist eine Win-win-win-Situation."

Er wird gern der "Elon Musk vom Balkan" genannt: Mate Rimac wuchs in Deutschland auf, nachdem seine Familie vor dem Krieg geflüchtet war.

Mate Rimac weiter: " VW hatte einige Optionen mit Bugatti. Darunter: die Marke töten oder verkaufen. In einem Konzern wie VW gibt es nie nur eine Meinung."

Mate Rimac aber hat eine exakte Vorstellung davon, wie der nächste Bugatti sein soll: ein Hypercar als Hybrid. Also tut er etwas, das selbst ihm kaum einer zutraut: Sein Team entwickelt einen Verbrennungsmotor. Er beginnt damit zwei Jahre bevor er Bugatti übernimmt.

Heute verspricht er: "Was wir da nächstes Jahr sehen werden, ist völlig verrückt." Der Chiron-Nachfolger ist ein komplett neues Auto. Nichts wird vom Vorgänger übernommen, nichts vom Nevera, nichts von irgendetwas Bestehendem. Aber was ist eigentlich mit der eigenen Firma? Mit Rimac Automobili?

"Bugatti ist eine teure Armbanduhr auf Rädern"



Der Firmenboss erklärt: "Das sind zwei völlig verschiedene Technologien. Und zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen." Bugatti, so Rimac, sei eben eine Legende. Handwerk seit hundert Jahren. "Aristokratischer Perfektionismus" nennt er es. Bei Bugatti wird es auf absehbare Zeit Verbrennungsmotoren geben. "Die Autos sind gemacht, um damit zur Oper zu fahren, dann doch auf die Autobahn abzubiegen und auf 400 km/h zu beschleunigen. Wunderschön. Analoge Instrumente. Eine Armbanduhr auf Rädern."

"Die Autos werden dann zu lang, also musst du in die Höhe bauen wie ein SUV, damit die Proportionen wieder stimmen, aber damit ruinierst du den gewünschten tiefen Schwerpunkt. Das ist schon alles nicht so einfach."