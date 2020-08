m die Jahrtausendwende wollte Daimler seiner Pkw-Sparte mit der Marke Maybach die strahlende Krone aufsetzen.So auch bei der Neuauflage der S-Klasse, die Anfang September 2020 vorgestellt wird und noch im November 2020 zu den Händlern rollen soll. Die Maybach-Varianten werden im Frühjahr 2021 nachrücken. Und sie halten an einer Tradition fest: Es sind die einzigen Ausführungen der S-Klasse, die nach wie vor über einen doppelt aufgeladenen Zwölfzylinder verfügen. Erstmals wird es beim neuen Modell auch die Kombination aus V12 und Allradantrieb geben.Geplant war das alles einmal anders. 1000 bis 1500 Fahrzeuge oder deutlich mehr wollte Mercedes unter dem Markennamen Maybach pro Jahr verkaufen.Die Nachfrage war kleiner als klein – und so gab es jahrelang keinen Nachfolger. Sogar fest eingeplante Modellpflegen blieben aus.

Die Technik von Maybach 57 und 62 stammte teilweise noch aus der S-Klasse der 80er-Jahre.

Ein Problem: Die elitäre Kundschaft verstand den historischen Bezug der Marke Maybach zu seinem Namensgeber Wilhelm Maybach nicht. Und andere Luxusmodelle von Rolls-Royce oder Bentley machten schlicht mehr her.Zudem wurde bei den Panzerungen geschlafen. Da die Maybach-Modellreihe an sich als reines Luxusfahrzeug und nicht als Staatslimousine konzipiert wurde, konnte sie nicht als Panzerversion geordert werden und war für viele Könige, Kaiser und Staatsoberhäupter damit außen vor.Aber: Dadurch, dass sie so selten verkauft wurden, sind die Maybach-Modelle eine echte Wertanlage.Neben dem offenen Maybach Landaulet gab es zum Ende der 2010er eine exklusive Serie von hundert Modellen mit dem traditionsreichen Zeppelin-Signet auf dem Kühler. In den 30er-Jahren war der Maybach Zeppelin das automobile Gegenteil zur Weltwirtschaftskrise. Die Schönen und Reichen zeigten nur allzu gerne, was sie hatten – zum Beispiel eine exklusive Luxuslimousine