Platz 3 mit 504 von 750 Punkten: Nissan Qashqai 1.3 DIG-T. Munteres Kerlchen, aber insgesamt fehlt Feinschliff.

Wäre der erste Eindruck auch in einementscheidend, hätte der Mazda an dieser Stelle gewonnen. Einsteigen heißt hier sich wohlfühlen. Dieist okay, die Sitze stützen gut und fallen groß genug aus, das Cockpit präsentiert sich wunderbar reduziert und ist spielend leicht zu bedienen. Opel und Nissan zeigen sich weniger liebevoll zusammengebaut, die Klimaregler sitzen zu tief. Im Qashqai sorgen zudem diefür Verdruss. Der Grandland verwöhnt im Vergleich zwar mit vielfältig verstellbaren AGR-Sitzen, der recht klobige Schaltknauf lässt sich aber nicht für jeden Fahrer perfekt greifen. Die Stunde des Opel schlägt beim. Die acht Zentimeter Längenvorsprung auf seine Mitstreiter setzt der Opel konsequent inum. Vorn gibt es überall ein paar Millimeter mehr Luft, hinten spüren Kopf und Knie deutlich größere Freiheiten.

Der Nissan ist kein schlechtes Kompakt-SUV, an einigen Stellen fehlt dem Japaner aber Feinschliff.

Derkann zwar einigermaßen mithalten, beihocken große Gäste hinten aber relativ unentspannt auf den flachen Polstern. Der Einstieg in denund der Blick auf daslassen Böses ahnen – erst mal drin, sind wir aber positiv überrascht. Ja, um die Knie wird es knapp, da stoßen wir im CX-30 am frühesten an den Vordersitz. Wer aber nicht gerade zwei Meter groß ist, kann erhobenen Hauptes reisen. Und sitzt sogar recht entspannt, weil die Bank immerhinüber dem Boden montiert wurde.hier. Dass die Japaner nicht zaubern können, zeigt der Blick in den Kofferraum. MitLitern kann derdeutlich weniger Gepäck mitnehmen als Nissan (bis 1598 l) und Opel (bis 1652 l). Zudem gibt es keinen doppelten Ladeboden, der Knopf zum Entriegeln der Fondlehne liegt, und beim Umlegen derselben bleibt eine Stufe am Boden.Bei denhinterlässt der Mazda erst mal einen überzeugenden Eindruck. Handlich, leichtfüßig, agil – solange wir entspannt gleiten und die Straßen glatt sind, macht der straff abgestimmte CX-30 richtig Laune.quittiert der Mazda allerdings mit polternder Vorderachse und insgesamt unangebrachten Schlägen. Qashqai und Grandland reiten besonders lange Wellen gelassener ab, kommen mitgut klar. Wird der Straßenzustandsbericht schlimmer, schaukelt der Nissan allerdings eher unangenehm.