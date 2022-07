Mit seiner gelungenen Mischung aus Qualität, Design und niedrigem Anschaffungspreis ist der Mazda CX-5 einer der hartnäckigsten Konkurrenten des VW Tiguan . Erst vor wenigen Monaten erhielt das zweitgrößte SUV der Marke ein dezentes Facelift; seitdem ist der CX-5 in seiner neuesten Version ab 29.590 Euro zu haben. Im Leasing gibt es das Kompakt-SUV aber immer wieder zu noch attraktiveren Konditionen.

Der über sparneuwagen.de angebotene Mazda CX-5 kommt stets mit der Einstiegsmotorisierung und ist in der Basisausstattung "Prime-Line" vorkonfiguriert. Da es sich aber um Bestellfahrzeuge handelt, können gegen Aufpreis Verfeinerungen in Form von Zusatzausstattung vorgenommen werden.

Wer sich gegen diesen Schritt entscheidet, der bekommt den CX-5 Skyactiv-G 165 in Weiß und mit einer durchaus ansehnlichen Grundausstattung. Neben einer Klimaanlage und Voll-LED-Scheinwerfern verfügt die Prime-Line auch über ein Infotainmentsystem mit 8-Zoll-Touchscreen.

in puncto Antrieb bleibt Mazda seiner Philosophie treu und setzt auf einen frei atmenden Vierzylinder-Benziner mit zwei Liter Hubraum und einer Leistung von 165 PS. In der Grundversion kommt der CX-5 ohne Allradantrieb aus, und der Fahrer muss die Gangwechsel über den Sechsgang-Schalter selbst vornehmen. Den Durchschnittsverbrauch gibt Mazda mit sechs Liter auf 100 Kilometer an.