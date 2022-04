Klare Sache beim Blick auf die Zulassungszahlen: Mit über 55.000 verkauften Exemplaren 2022 brauchte der VW Tiguan seine fernöstliche Konkurrenz kaum zu fürchten. Mazda CX-5 und Kia Sportage kamen gemeinsam nicht mal auf ein Viertel der Absatzzahlen des Wolfsburgers.

Doch nun ist der Sportage ganz frisch vom Stapel gelaufen. Die Anfang 2022 eingeführte fünfte Generation des Korea-SUV plustert sich mit mutigem Design , Breitbildschirm-Infotainment und smartem Diesel-Antrieb inklusive 48-Volt-System und Segelfunktion auf. Übersehen wird der Sportage so schon mal nicht.

Zoom Der Mazda CX-5 wird bereits seit 2017 gebaut, der Tiguan wurde Ende 2021 modellgepflegt, und der Sportage ist noch taufrisch.





Modellpflege , präsentiert sich zum Test aber im Gewand der neuen Sonderausstattungslinie Newground mit neon-grünen Akzenten. Und der Japaner tritt als Einziger mit Schaltgetriebe an, war zum Test nicht mit dem sanft schaltenden Automatikgetriebe verfügbar – schade. Der CX-5 , seit 2017 gebaut und damit nur ein Jahr jünger als der Tiguan , erfuhr jüngst nur eine leichte, präsentiert sich zum Test aber im Gewand der neuen Sonderausstattungslinie Newground mit neon-grünen Akzenten. Und der Japaner tritt als Einziger mit Schaltgetriebe an, war zum Test nicht mit dem sanft schaltenden Automatikgetriebe verfügbar – schade.

Bei der Bedienung macht der Tiguan Rückschritte

Auf dem Erfolg des Tiguan ruhten sich die Wolfsburger allerdings auch nicht aus. Ende 2021 erschien das Facelift mit überarbeiteter Front, optimiertemInfotainment und neuen Assistenten. Dazu feilten die Ingenieure am Fahrkomfort. In puncto Bedienung sehen wir allerdings auch ein paar Rückschritte. Die separate Klimaeinheit bleibt zwar, doch man nahm dem Modul die festen Drehregler und Knöpfe und ersetzte sie durch kapazitive Flächen mit Touchslidern. Ähnlich sieht die Sache am Lenkrad aus.

Zoom Licht und Schatten: Die separate Klimaeinheit des Tiguan bleibt zwar, feste Drehregler und Knöpfe hat sie aber leider nicht mehr.



Infotainment übernimmt. Dazu wirkt im neuen Koreaner alles solide verarbeitet. Ein paar Nachlässigkeiten wie die nicht ganz so akkurate Einfassung von Verkleidungen und das meiste Hartplastik bringen allerdings einen Punktabzug zum wertigeren Der Sportage schindet beim Betrachten des Cockpits beinahe einen so modernen Eindruck wie sein Elektro-Bruder EV6 , von dem er die beiden großen Displays nebst Bedienleiste mit Doppelfunktion für Klima undübernimmt. Dazu wirkt im neuen Koreaner alles solide verarbeitet. Ein paar Nachlässigkeiten wie die nicht ganz so akkurate Einfassung von Verkleidungen und das meiste Hartplastik bringen allerdings einen Punktabzug zum wertigeren VW

Fahrzeugdaten Modell Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD Mazda CX-5 D 150 AWD VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/Ad-Blue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis *** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) *** Abzweigung Vierzylinder, Turbo + E-Motor vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1698 cm³ 100 (136)/4000 320/2000 180 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben Continental PremiumContact 6 235/50 R 19 V XL 7,5 x 19" 154 g/km 5,8 l 54 l Diesel S/14 l 68 dB(A) 1650/750 kg 100 kg 526–1715 l 4515/1865–2130**/1650 mm 2680 mm 38.940 Euro 46.440 Euro Vierzylinder, Biturbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 2191 cm³ 110 (150)/4500 380/1800 199 km/h Sechsgang manuell Allradantrieb Scheiben/Scheiben Michelin Pilot Sport 4 SUV 225/55 R 19 V 7 x 19" 165 g/km 6,2 l 56 l Diesel S/15 l 67 dB(A) 2000/750 kg 84 kg 510–1626 l 4575/1845–2115**/1680 mm 2700 mm 38.190 Euro 39.790 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 110 (150)/3000 360/1600 198 km/h Siebengang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben Continental SportContact 5 255/40 R 20 V XL 8 x 20" 167 g/km 6,3 l 58 l Diesel S/18 l 67 dB(A) 2500/750 kg 100 kg 615–1655 l 4511/1839–2099**/1675 mm 2678 mm 42.260 Euro 54.360 Euro

Im Mazda gefällt die Innenraumoptik mit vielen in Lederimitat gehüllten Flächen. Doch beim genaueren Betrachten fallen leider auch läppisch verlegte Teppiche und außen grobe Spaltmaße auf – da hat die Modellpflege nicht gezündet.

Zoom Am wenigsten variabel: Die Rückbank des CX-5 lässt sich nur umklappen, nicht verschieben. Eine verstellbare Lehne gibt es nicht.





Genug Platz bieten alle drei Kompakt-SUV



Relativ anständig sind die Platzverhältnisse in allen dreien, vier Erwachsene mit Gepäck finden hier ihr kleines Reise-Glück. Aus den 4,51 Meter Außenlänge holt der Tiguan aber dann doch noch etwas mehr raus, auch im Kofferraum. Vorn wie hinten finden sich im VW zudem die am besten ausgeformten Sitze. Und auch der Zustieg zum Fond klappt im VW besonders verrenkungsfrei. Dank verschiebbarer Rückbank inklusive Neigungsverstellung der Lehne gewinnt er auch die Variabilitätswertung. Die Fondbank des Sportage beherrscht immerhin noch das mit der Neigung, der CX-5 muss da komplett passen.

Messwerte Modell Kia Sportage 1.6 CRDi 48V AWD Mazda CX-5 D 150 AWD VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,6 s 10,6 s 18,1 s 34,6 s 5,9 s 8,1 s 1675/550 kg 58/42 % 11,6/11,6 m 690 mm 34,7 m 33,8 m 57 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 5,7 l D/100 km 6,8 l D/100 km (+17 %) 8,4 l D/100 km 180 g/km 790 km 3,4 s 10,2 s 17,5 s 30,1 s 5,8 s 7,5 s 1716/504 kg 59/41 % 11,8/11,9 m 700 mm 36,5 m 34,1 m 57 dB(A) 63 dB(A) 68 dB(A) 6,4 l D/100 km 7,8 l D/100 km (+26 %) 9,5 l D/100 km 207 g/km 710 km 2,8 s 9,7 s 17,3 s 31,5 s 5,9 s 8,0 s 1762/538 kg 56/44 % 11,4/11,5 m 700 mm 35,3 m 33,8 m 58 dB(A) 64 dB(A) 68 dB(A) 5,4 l D/100 km 7,0 l D/100 km (+11 %) 9,8 l D/100 km 185 g/km 830 km



Mit einer gummierten Wendematte für den Laderaum bietet der CX-5 Newground aber ein nettes Gimmick. Zudem darf der Mazda immerhin 350 Kilogramm mehr an die Hängerkupplung nehmen als der Sportage. Doch der Tiguan zieht nochmals eine halbe Tonne mehr. Zudem wird die Vorrichtung bei VW auf Wunsch schon werkseitig verbaut (890 Euro). Bei Kia und Mazda gibt es den Haken nur im Zubehör.

Im Kia lässt sich viel mit Sprache steuern



Vor der Abfahrt sprechen wir noch das Ziel ein. Nur klappt das im Mazda nicht so einfach. Die Sprachsteuerung kennt lediglich statische Befehlsketten, was die Kommunikation verlängert. Der Dialog wirkt so nicht mehr zeitgemäß, die Systeme von VW und Kia kapieren die Ansagen viel fixer. Dazu lassen sich im Sportage auch Fahrzeugfunktionen wie Sitzheizung, Fensterheber und Heckklappe steuern. Die Mikrofone des Tiguan reagieren dafür weniger sensibel auf Störgeräusche. Weitere Details zum Test finden Sie in der Bildergalerie.