Für das Modelljahr 2022 gibt es eine neue Top-Ausstattung, die heißt "Sports Line Plus". Radläufe, Schweller und die Unterteile des Stoßfängers sind hier in Wagenfarbe gehalten, silberfarbene 19-Zoll-Felgen gehören zum Serienumfang. Im Innenraum sollen Nappaleder und Echtholzeinlagen einen hochwertigen Eindruck vermitteln.

Außerdem gibt es gleich zwei Sondermodelle des CX-5. Nummer eins heißtund soll die praktische Seite des SUVs unterstreichen. Zum Beispiel mit einem angedeuteten Unterfahrschutz in Silber an Front und Heck. In derselben Farbe sind auch die Schwellerleisten und die Spiegel ausgeführt. Ergänzt wird das Ganze durch grüne Akzente im Grill und 19-Zoll-Räder. Im Innenraum finden sich Wildlederbezüge mit hellgrünen Nähten und grüne Details an den Lüftungsdüsen.Das zweite Sondermodell hat Mazda bereits beim aktuellen Modell im Programm. Mit der Überarbeitung kommen aber noch ein paar sportliche Akzente hinzu.. So sind der Grill, das Logo an der Front, Teile des Stoßfängers, die Beplankung an den Radläufen und am Schweller sowie die Spiegelkappen sind schwarz-glänzend, genau wie die serienmäßigen 19-Zoll-Felgen. Am Kühlergrill finden sich rote Akzente, die im Innenraum durch die Ziernähte an den schwarzen Ledersitzen sowie an Lenkrad, Schalthebel und Türtafeln wieder aufgenommen werden.