Der konventionell angetriebene CX-50 ist das erste ausschließlich für den US-Markt angebotene Mazda-SUV, was auch erklärt, warum die Japaner das SUV auf der Los Angeles Auto Show präsentieren. Größentechnisch ordnet sich der CX-50 oberhalb des CX-5 ein, steht aber auf der technischen Plattform von Mazda3 und CX-30 . Ab Januar 2022 wird der neue Crossover in den USA produziert.

Optisch ähnelt der CX-50 dem CX-5, weist aber auch einige Besonderheiten auf. So macht das US-SUV von Mazda einen deutlich stämmigeren Eindruck. Die Kühlermaske zieht sich bis in die Einfassung der Scheinwerfer , Chromzierrat sucht man bis auf wenige Zierteile vergeblich, was denlässt. Die Motorhaube ist mit matter Dekorfolie beklebt.– wie beim reinelektrischen MX-30 . Am Heck fallen vor allemauf. In Kombination mit dem Dachgepäckträger ergibt sich aus den ersten Pressebildern ein stark auf Nutzwert und Geländegängigkeit getrimmter Eindruck des CX-50.