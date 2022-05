Sehr lange hat sich Mazda gegen zahlreiche Trends der Automobilbranche gewehrt. Während andere Hersteller kleine Turbobenziner einsetzen, bestehen die Japaner auf große Sauger und auch in Sachen Hybrid war Mazda lange wenig überzeugt. Mit dem neuen CX-60 ändert sich das schlagartig. Das 4,75 Meter lange SUV ist der erste Plug-in-Hybrid der Marke und zugleich auch das stärkste Serienmodell aus dem Hause Mazda. Der 2,5-Liter-Reihenvierzylinder und der 129 kW starke Elektromotor stellen zusammen eine Systemleistung von 327 PS zur Verfügung, bei vollständig geladenen Akkus soll der große Bruder des CX-5 bis zu 63 km ohne Verbrenner kommen. Zum Marktstart wird dies die einzige Motorisierung bleiben, kommendes Jahr ergänzt ein Sechszylinder-Diesel mit 3,3 Litern Hubraum das Angebot, 2024 folgt dann ein 3,0-Liter-Benziner mit ebenfalls sechs Zylindern. Laut Preisliste muss man für das neue SUV-Flaggschiffausgeben, doch zum Glück gibt es bei carwow.de schon jetzt üppige Rabatte.(Stand: 8. Mai 2022). Die Kaufprämie für Elektroautos und Plug-in-Hybride ist bereits mit eingerechnet. ( Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet!

Wie bei carwow.de üblich,. Aufbauend auf der Exclusive-Line verfügt der CX-60 e-Skyactiv PHEV über zahlreiche Sicherheitssysteme wie den aktiven Spurhalteassistenten und eine Rückfahrkamera. Optisch geht das Modell in die Vollen und zieht die Blicke mit speziellen 20-Zoll-Rädern sowie Radhausverkleidungen und Seitenschwellern in Wagenfarbe auf sich. Ebenfalls serienmäßig ist die Ausstattung des Innenraums mit weißem Nappaleder. Unter der Haube verrichtet das neue Plug-in-Hybrid-System mit Allradantrieb und Achtgang-Automatikgetriebe seinen Dienst.Mit ein paar optionalen Features an Bord kann der Nachlass dann auf bis zu 11.939 Euro anwachsen. Achtung: Die Überführungskosten schmälern den Rabatt um ein paar Hundert Euro und die Kaufprämie für Plug-in-Hybride ist hierbei schon berücksichtigt.oder 22 Prozent. (Hier gibt es alle Infos zum Neuwagenkauf im Internet)