Dasgibt es mit sechs Kilometerpaketen. Das günstigste Paket "XS" kostetbeinhaltet aber auch nur 200 Freikilometer. Zu wenig für die meisten Bedürfnisse. Für das mittlere Paketwerden moderatefällig. Und selbst das größte Paket "XXL" mit satten 2500 Kilometern kostet nur 634,90 Euro. Das ist fair, zumal Posten wie Steuern, Versicherung oder eventuelle Reparaturkosten stets abgedeckt sind. Nur der Strom muss selber bezahlt werden – der kommt beim E-Auto allerdings auch günstiger als eine Tankfüllung mit Benzin oder Diesel beim Verbrenner.Die Pakete lassen sich monatlich wechseln, das Abo kann jederzeit zum Ende des Monats gekündigt werden. In der Flexibilität und Einfachheit liegt dann auch der große Vorteil gegenüber dem Leasing. So lässt sich ganz easy testen, ob ein E-Auto den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen entspricht.

Der MX-30 im Auto-Abo von ViveLaCar ist ein Neuwagen mit nur 50 Kilometer Laufleistung. 107 kW (145 PS) beschleunigen ihn auf 140 km/h Spitze, die WLTP-Reichweite beträgt 200 Kilometer. Per Schnellladung ist die Batterie in rund 30 bis 40 Minuten wieder zu 80 Prozent voll. An Bord sind ein Infotainment mit Smartphone-Anbindung, ein Head-up-Display, LED-Scheinwerfer und die gängigen Fahrassistenten wie Abstandswarner und Verkehrszeichenerkennung.