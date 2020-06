D er Weg, den Mazda bei seinem elektrischen Erstlingswerk geht, ist mutig: Der 4,39 Meter lange MX-30 setzt neben dem auffĂ€lligen Design mit langer Haube, Kontrastdach und gegenlĂ€ufig öffnenden TĂŒren sowie einem schicken Innenraum vor allem auf Fahrspaß. Und da haben die japanischen Entwickler durchaus einen guten Job gemacht. Es sollte allerdings nicht allzu sportlich werden. Parken mit PayByPhone 1,7 Tonnen schwere Fronttriebler ĂŒberzeugt mit seinem schicken Auftritt, reichlich Schub von unten und seiner direkten Lenkung. Gelungen abgestimmt ist auch das Fahrwerk mit McPherson-Federbeinen vorn inklusive unteren Dreieckslenkern und einer Verbundlenkerachse. Der MX-30 ist straff, aber nicht sportlich. So soll es sein – und das können sie bei Mazda. Auf der kurvigen Landstraße punktet der kleine Crossover mit der Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, die im Verbund mit der ausgewogenen Achslast und dem tiefen Schwerpunkt fĂŒr dynamischen Fahrspaß sorgt. Das 310 Kilogramm schwere Akkupaket mit einer KapazitĂ€t von 35,5 kW liegt flach im Wagenboden und soll im Optimalfall laut Mazda fĂŒr 262 Kilometer reichen. Rund 200 Kilometer erscheinen realistischer. er Weg, denbei seinemgeht, ist mutig: Derlangesetzt neben demmit langer Haube, Kontrastdach und gegenlĂ€ufig öffnenden TĂŒren sowie einem schicken Innenraum vor allem auf. Und da haben die japanischen Entwickler durchaus einen guten Job gemacht. Es sollte allerdings nicht allzu sportlich werden.Der knappĂŒberzeugt mit seinem schicken Auftritt, reichlichund seiner direkten Lenkung.ist auch das Fahrwerk mit McPherson-Federbeinen vorn inklusive unteren Dreieckslenkern und einer Verbundlenkerachse. Der MX-30 ist straff, aber nicht sportlich. So soll es sein – und das können sie bei Mazda. Auf derpunktet der kleine Crossover mit der Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control, die im Verbund mit der ausgewogenen Achslast und dem tiefen Schwerpunkt fĂŒr dynamischen Fahrspaß sorgt. Das 310 Kilogramm schwere Akkupaket mit einer KapazitĂ€t von 35,5 kW liegt flach im Wagenboden und soll im Optimalfall laut Mazda fĂŒr 262 Kilometer reichen. Rund 200 Kilometer erscheinen realistischer.

Der Antrieb des MX-30 reicht fĂŒr die Stadt locker aus

Mazda MX-30 (2020): Test - erste Fahrt - SUV - Elektro - Info Mazda bringt sein erstes Elektroauto – wir sind es gefahren! Zur Videoseite lange Strecken ist der Japaner damit nicht wirklich geeignet. Aber das soll er auch gar nicht sein: Mazda sieht das Haupteinsatzgebiet des MX-30 in der Stadt. Dort reicht der Antrieb mit 143 PS (107 kW) und 271 Nm locker aus. In 9,7 Sekunden beschleunigt der Wagen auf 100 km/h, bei 140 km/h greift die Elektronik in den Vortrieb ein. Damit ließe sich sogar auf der surrt der Wagen mit steigendem Tempo kĂŒnstlich vor sich hin. Das stört nicht besonders, lĂ€sst sich leider aber auch nicht abstellen. Apropos abstellen: An einer SchnellladesĂ€ule mit 50 kW ist ein leerer Akku in nur einer halben Stunde wieder voll geladen. So flott und spaßig man mit ihm unterwegs sein kann, fĂŒrist der Japaner damit nicht wirklich geeignet. Aber das soll er auch gar nicht sein:Dort reicht der Antrieb mit(107 kW) undlocker aus. Inbeschleunigt der Wagen auf 100 km/h, beigreift die Elektronik in den Vortrieb ein. Damit ließe sich sogar auf der Autobahn hin und wieder entspannt mitschwimmen. Ganz lautlos ist der MX-30 ĂŒbrigens nicht unterwegs: Wenn man aufs rechte Pedal tritt,mit steigendem Tempo kĂŒnstlich vor sich hin. Das stört nicht besonders, lĂ€sst sich leider aber auch nicht abstellen. Apropos abstellen: An einerist ein leerer Akku in nur einer halben Stunde wieder voll geladen.

Auf den hinteren PlÀtzen wird es etwas eng im Mazda

Einsatzgebiet City: Mazda sieht den MX-30 vornehmlich im urbanen Umfeld – das passt zu dem Crossover. Ausstattung ist mit sehr ordentlich. Dazu gibt es einen schicken Innenraum, der durchaus an aktuelle Volvo-Modelle erinnert: Helle Sitze mit Textil- und LedereinsĂ€tzen, dazu wenige Schalter und praktische Ablagen – alles sehr reduziert und nĂŒchtern. Etwas betagt wirkt das zentrales Digitaldisplay von zwei analogen Anzeigen umrahmt wird. Das Multifunktionsdisplay mit der guten gegenlĂ€ufig öffnenden TĂŒren, die auch der RX-8 schon hatte. Dieist mit Navigationssystem , LED-Scheinwerfern, Einparkhilfe Head-up-Display und zahlreichen Fahrerassistenzsystemen bereits beim Basismodell. Dazu gibt es einen, der durchaus an aktuelle Volvo-Modelle erinnert:mit Textil- und LedereinsĂ€tzen, dazu wenige Schalter und– alles sehr reduziert und nĂŒchtern. Etwas betagt wirkt das Cockpit , wo einvon zwei analogen Anzeigen umrahmt wird. Dasmit der guten Sprachsteuerung könnte grĂ¶ĂŸer sein. Genau wie das Platzangebot in Reihe zwei, wo man sich wegen der abfallenden Dachlinie und der nicht zu öffnenden kleinen Fenster in einer engen Höhle wĂ€hnt. Nettes Detail, aber nicht wirklich praktisch: die, die auch der RX-8 schon hatte.