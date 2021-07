einer mehrmonatigen Testfahrt unverbindlich erfahren. Eine simple Variante, dies zu tun, bietet das flexible Auto-Abo: Nach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Japaner ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Mehr als eine Million Exemplare des Mazda MX-5 wurden seit dem Marktstart des Roadsters im Jahr 1989 verkauft. Damit ist er die absolute Nummer 1 des Segments. Auch in der neuesten Version mit dem internen Baureihen-Code ND versucht der MX-5, sportliche Fahreigenschaften "oben ohne" einer breiten Masse zugänglich zu machen. Ob die Sehnsucht nach einem Roadster nur eine Phase ist oder der MX-5 wirklich zu den eigenen Ansprüchen passt, lässt sich im Rahmenunverbindlich erfahren. Eine simple Variante, dies zu tun, bietetNach der dreimonatigen Mindestlaufzeit kann der Japaner ohne Angabe von Gründen wieder zurückgegeben werden. In der monatlichen Rate sind bis auf die Tankkosten bereits alle Gebühren wie Zulassung, Kfz-Steuer, Versicherung (Vollkasko mit 750 Euro Selbstbeteiligung), Service und Wartung enthalten – auch die zur jeweiligen Jahreszeit passenden Reifen gehören zum Paket.

Hinweis Mazda MX-5 RF im Auto-Abo bei ViveLaCar zum Angebot Pfeil

Bei ViveLaCar (Kooperationspartner von AUTO BILD) wartet derzeit ein nagelneuer Mazda MX-5 RF in der Sonderedition Ad'Vantage auf seinen ersten Einsatz. Anstelle des Listenpreises von mindestens 30.390 Euro kann der spezielle Roadster im Auto-Abo bereits ab 298,90 Euro pro Monat gemietet werden. Ein weiterer Pluspunkt des Abos: Bei ViveLaCar fallen keine zusätzlichen Kosten oder Sonderzahlungen an, was eine perfekte Kostenübersicht ermöglicht. So belaufen sich die Gesamtkosten für die dreimonatige Mindestlaufzeit auf etwas weniger als 900 Euro. Derzeit gibt es auch die deutschlandweite Lieferung des Mazda für nur einen Euro dazu.

Langstrecke oder kurze Spritztour?

200 Freikilometer enthalten. Wochenend-Ausflügler und Fans längerer Roadtrips kommen damit nicht weit. Für dieses Problem hält ViveLaCar eine transparente Lösung bereit und bietet für den MX-5 insgesamt sechs unterschiedliche Pakete zwischen 200 und 2500 Kilometer pro Monat an. Ähnlich wie beim Leasing bestimmt die Anzahl der inkludierten Kilometer die Höhe der monatlichen Rate. So werden für 500 Kilometer im Monat 595,90 Euro fällig, das zweitgrößte Paket mit 1500 km inklusive kostet monatlich bereits 794,90 Euro. Ein großer Vorteil im Vergleich zum Leasing: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität. (Das sind die Vorteile des Auto-Abos) Bevor man das Auto-Abo abschließt, sollte man sich im Klaren sein, wofür man den Mazda MX-5 RF einsetzen will und wie viele Kilometer im Monat der wendige Roadster abspulen soll. Denn in der Einstiegsrate von 298,90 Euro brutto sind monatlich lediglich. Wochenend-Ausflügler und Fans längerer Roadtrips kommen damit nicht weit. Für dieses Problem hält ViveLaCar eine transparente Lösung bereit und bietet für den MX-5 insgesamtpro Monat an. Ähnlich wie beimbestimmt die Anzahl der inkludierten Kilometer die Höhe der monatlichen Rate. So werden für 500 Kilometer im Monat 595,90 Euro fällig, das zweitgrößte Paket mit 1500 km inklusive kostet monatlich bereits 794,90 Euro.: Die Kilometer-Pakete können monatlich gewechselt und damit perfekt an den eigenen Bedarf angepasst werden. Das garantiert maximale Flexibilität.

MX-5-Sondermodell mit 132 PS