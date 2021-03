Wer kein neues Auto oder auch keinen jungen Gebrauchten kaufen will, kann das Fahrzeug auch leasen oder abonnieren. Doch was genau ist ein Auto-Abo ? Und worin unterscheidet es sich vom Auto-Leasing

Das Auto-Abo ist eine recht neue Möglichkeit, an ein neues Auto oder an einen jungen Gebrauchten zu kommen, ohne das Fahrzeug zu kaufen oder zu leasen. Das Auto-Abo ist wie eine All-inclusive-Flatrate: Versicherung und Wartung sind in der monatlichen Rate inkludiert). Das Abo lässt sich sich schnell und unkompliziert im Internet abschließen.Wie beim Leasing steht dem Nutzer monatlich eine festgelegte Kilometerlaufleistung zur Verfügung. Diese wählt er jedoch selbst und kann sie bei den meisten Anbietern auch runter- oder raufsetzen. Preislich geht es aktuell bei 160 Euro monatlich los.So kann sich beispielsweise ein VW Golf sehr im Preis unterscheiden. Wer keinen Wert auf einen stärkeren Motor oder viele technische Helferlein legt, kann hier einsparen!

Das Auto-Leasing ist eine Alternative zum Fahrzeugkauf oder der Finanzierung über einen Kredit. Der Leasingnehmer nutzt das Auto über einen vereinbarten Zeitraum und zahlt dafür eine monatliche Rate. Der Nutzer ist verpflichtet, den Pkw zu warten, zu pflegen und gegebenenfalls zu reparieren.Leasen ist praktisch, da der Autofahrer nur für die Nutzung des Wagens zahlt, keine große Anschaffungsinvestition tätigt, den Wertverlust nicht trägt und am Ende der Laufzeit in ein neues Modell umsteigen kann.

Beim Auto-Leasing gibt es das Kilometer-Leasing und das Restwert-Leasing. Wie der Name schon verrät, wird beimeine Kilometerlaufleistung festgelegt. Mehrkilometer werden am Ende in Rechnung gestellt. Fährt man deutlich weniger als vereinbart, bekommt man dies vom Leasinggeber erstattet. Beimwird nicht festgehalten, wie viele Kilometer gefahren werden, sondern bereits zu Beginn der Vertragslaufzeit der Wert festgelegt, den der Pkw bei der Rückgabe noch haben soll. Je höher dieser Restwert, desto niedriger die monatlichen Raten. Bei der Rückgabe des Autos ermittelt ein Gutachter dann den Wert. Und auch hier bekommt der Leasingnehmer Geld zurück, wenn der Wert höher ist als vertraglich vereinbart. Dies geschieht jedoch in den seltensten Fällen. Meist schätzt der Gutachter den Restwert geringer als die vertraglich vereinbarte Summe, und die Differenz wird als Nachzahlung fällig. Dies ist das Restwertrisiko. Wichtig zu wissen:Außerdem darf der Leasingnehmer nur vertraglich festgelegte Markenwerkstätten mit seinem Leasingauto aufsuchen, die meistens teurer sind als freie Werkstätten. Zudem ist es nahezu unmöglich, vorzeitig aus dem Leasingvertrag zu kommen. Meist drohen dann hohe Schadensersatz- oder Ausgleichszahlungen.