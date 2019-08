Mazda MX-5 RF G 160: Dauertest

Zwei Sommer lang konnte AUTO BILD SPORTSCARS das Fahrspaß- und Freiluftpotenzial des Mazda MX-5 in tiefen Zügen inhalieren. So kamen rund 60.000 Kilometer zusammen!

Wir schreiben Ende April 2017, und er, das ist ein 160 PS starker Mazda MX-5 RF in Vollausstattung: Topniveau Sports-Line plus SportPaket, gehüllt in die Sonderfarbe Rubinrot. Macht summa summarum 34.640 Euro ( bei Carwow 6792 Euro günstiger ).

Gespannt sind wir vor allem auf das "Retractable Fastback" (RF) – so bezeichnet Mazda das Klapp-Hardtop, das den Zweisitzer um 2700 (aktuell: 2600) Euro gegenüber dem Stoffdach verteuert. So viel vorweg: Die voll elektrische Konstruktion, die sich in Sandwichmanier in die Mulde des Stoffverdecks verkrümelt, hat stets tadellos funktioniert. Sie nimmt kaum mehr Platz ein als die Stoffmütze, und wie beim Roadster bleibt der Kofferraum davon unbehelligt. Doch warum ist es nur bis zehn km/h bedienbar?

Geräusche von Hinterachse oder Differenzial? Normal!

Dickes Lob: Schaltung, Getriebe und Motor arbeiten hervorragend zusammen. (Überblick: Alles zum Mazda MX-5!) Als einer der ersten Einträge im Fahrtenbuch findet sich die Bemerkung: "Lenkrad steht leicht schief." Da Felgen und Reifen keinerlei Spuren eines Bordsteinmalheurs aufweisen, vermuten wir als Grund das harsche Räubern über die Curbs auf besagter Pressevorstellung. Mazda-Vertragshändler Staudt in Zirndorf bei Nürnberg nimmt das Fahrwerk ins Visier und stellt die Spur neu ein. Im Zuge dessen wird der erste Service vorgezogen. Ganz Hellhörige in der Redaktion vernehmen schon bald "Geräusche von Hinterachse oder Differenzial" – auch eine Folge der harten Kinderstube? Werkstattleiter Thomas Reinl winkt ab: "Normal – unsere Vorführwagen machen das auch." Zurück von einer Dienstreise lobt Testredakteur Florian Neher die perfekte Schaltung samt ideal abgestuftem Getriebe und den spontan am Gas hängenden, drehfreudigen Zwoliter-Sauger. Auch die "wunderbar präzise Lenkung" hat es dem MX-5-Kenner angetan, der aber auch mit Kritik nicht hinterm Berg hält. So nerven nicht nur ihn die unsensibel ansprechende Federung und die starken Windgeräusche in Höhe der B-Säule bei geschlossenem Dach. Während der Abrollkomfort mit steigendem Tempo immer besser wird, hilft gegen die penetranten Windgeräusche eine Werksmaßnahme. Auf Nachfrage beim Händler montiert dieser für RF-Modelle des Produktionszeitraums 14.5.2015 bis 7.1.2017 kostenlos ein Dämmstreifen-Kit, das die Windgeräusche hörbar reduziert.

Fahrer ab 1,85 Meter haben ein Platzproblem

Großgewachsene haben ein Problem: Entweder passt die Position der Beine oder die der Arme. Da muss man sich entscheiden. Gegen die knappen Platzverhältnisse im Innenraum ist freilich kein Kraut gewachsen. "Wäre dieses Auto nicht von Japanern entwickelt worden, ein groß gewachsener Mitteleuropäer könnte sogar Spaß damit haben", mokiert sich etwa Alexander Bernt über die Krux, entweder den Sitz ganz zurückzufahren und dann das Lenkrad nur noch mit ausgestreckten Armen zu erreichen, weil es allein in der Höhe, nicht aber in der Weite einstellbar ist (das kam erst mit der Modellpflege ). Oder bei angewinkelten Armen nicht zu wissen, wohin mit den langen Beinen. Die kleineren Kollegen bis 1,85 m freut's, kommen sie so doch öfter in den Genuss des Offenfahrens. Bei km 17.511 taucht im Fahrtenbuch die erste Eintragung zum ungewöhnlichen Ölverbrauch des Vierzylinders auf. Zwar gibt die Fehlmenge von einem Liter auf 7500 km noch keinen unmittelbaren Anlass zur Sorge, doch der Werkstattleiter informiert vorsichtshalber die Mazda-Zentrale in Leverkusen. Dort rät man zur aufmerksamen Beobachtung des Ölpegels. Verlässlich am Messstab ablesen lässt sich der jedoch nur bei kaltem Motor. Im weiteren Verlauf wird klar, dass der MX-5 den 0W20-Schmierstoff nur verbrennt, wenn man ihn hetzt. Mit zunehmender Laufleistung löst sich das Problem in Luft auf.

Wartungen und Reparaturen 11.026 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 4,3 l Motoröl); Fahrwerksvermessung 215,02 Euro 18.954 km Update-Navigations-Software; Fahrerfußmatte ersetzt; 0,4 Liter Öl nachgefüllt 85,72 Euro 28.274 km Dämmstreifen-Kit gegen Windgeräusche inkl. Montage (Garantie); Windschutzscheibe ersetzt; Winterräder montiert -; 1691,88 Euro* 31.118 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 4,3 l Motoröl); Bremsflüssigkeitswechsel 225,01 Euro 39.521 km Serviceaktion Neuprogrammierung Kombiinstrument (Garantie); Sommerräder montiert 49,90 Euro 51.824 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 4,3 l Motoröl); Bremsscheiben/-beläge rundum erneuert 1298,65 Euro 63.541 km Windschutzscheibe ersetzt; Serviceaktion DC-DC-Wandler (i-Loop; Garantie) 1654,34 Euro** Kosten gesamt 5220,52 Euro 2) *) Kosten für Glasbruch deckt die Teilkasko-Versicherung – abzüglich Selbstbeteiligung; **) Kosten gesamt ohne Frontscheibenschäden: 1924,20 Euro Da sich die Fahrerfußmatte immer wieder in den Pedalen verheddert, fixiert der Händler ein neues Exemplar zusätzlich mit einer Klettmatte im Absatzbereich. Zugleich erhält das mitunter orientierungslose Navi ein Update, das auch die gelegentlichen Abstürze behebt. Die Frontscheibe reißt bei km 27.500 zum ersten Mal – ohne ersichtlichen Grund. Der Austausch ist mit 1650 Euro teuer, auch weil die Assistenztechnik neu justiert werden muss.

Die Materialreserven bemisst Mazda recht knapp