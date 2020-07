W

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

ährend der Mazda3 bei uns bis zu 180 PS dank eines Zweiliter-Benziners leistet, ist in anderen Ländern offenbar künftig mehr drin. Mazda in Mexiko hat auf dem eigenen Youtube-Kanal ein neues Topmodell für das Modelljahr 2021 enthüllt.– ordentlich für einen Kompakten! Der Motor ist keine Neuentwicklung, in Amerika wird er bereits für den Mazda6 , den CX-5 und den bei uns nicht verkauften CX-9 angeboten. Den neuen Top-Mazda3 gibt es nur mit Sechsgang-Automatik und Allradantrieb . Außerdem ist er umfangreich ausgestattet: Bose-Soundsystem, elektrisches Glasdach, 18-Zoll-Felgen und automatische LED-Scheinwerfer sind zum Beispiel an Bord. Auch in den USA wird der Turbo-Mazda3 künftig angeboten.