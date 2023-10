Was geblieben ist, ist die Top-Sitzposition. Mazda spricht ja oft von Jinba Ittai, also der Einheit zwischen Pferd und Reiter als Designinspiration für ihre Mo­delle. Im Mazda3 wird das tat­sächlich spürbar: Sein Cockpit richtet sich ganz auf den Fahrer aus, Lenkrad und Pedale sitzen an exakt den richtigen Stellen, nehmen ihn in die Zange. Selbst mit den Händen am Lenkrad lassen sich die Ellenbogen bequem auf Türverkleidung und Mittelarm­lehne abstützen.