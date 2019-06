Mazda3: Kaufberatung

K odo – so nennt Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mazda3 odo – so nennt Mazda seine Designsprache, was frei übersetzt so viel bedeutet wie "Herzschlag" oder auch "Puls". Dass Kodo auch mit "Kinder der Trommeln" übersetzt werden kann und es eine Musikergruppe namens Kodo gibt, spielt für den Mazda3 keine Rolle. Aber wir schweifen ab. Mazda hebt mit seinem Kodo-Design auf die japanische Ästhetik und Eleganz mit ihrer Präzision und filigranen Umsetzung ab. Der neue Mazda3 trägt so gut wie keine Sicken oder Falten; besonders die glattflächige Flanke wirkt wie aus einem Guss. Mazda verzichtete nach eigener Aussage auf alle überflüssigen Elemente.

Vorn gibt's reichlich Platz zum Lümmeln

Video: Mazda3 (2019) Erste Fahrt im Mazda3 Zur Videoseite Diese ausgesprochen attraktive Linienführung hat allerdings – wie so oft, wenn sich das Design nicht vorrangig dem Diktat der Funktion beugen muss – eine Schattenseite. In der zweiten Reihe sitzen die Mitreisenden nicht wirklich bequem, zudem erfordert der Einstieg in den Fond gewisse akrobatische Fähigkeiten. Auch der Kofferraum bietet mit seinen 351 Litern im Vergleich zur Konkurrenz von VW (380 Liter) oder Kia (395 Liter) einige Liter weniger. Vorn dagegen offeriert der Dreier trotz seiner kompakten Abmessungen reichlich Platz zum Lümmeln. Damit einher ging auch die Neugestaltung des Armaturenträgers, der jetzt deutlich schlanker ist und mit auf den Punkt genauer Reduzierung, erstklassiger Verarbeitung und hochwertigen Materialien aufwartet. Im Zeitalter immer größerer Touchscreens fällt der Mazda mit seinem recht weit vom Fahrer entfernt platzierten 8,8-Zoll-Display etwas aus dem Rahmen. Ein Problem stellt dies jedoch nicht dar, denn die Bedienung erfolgt ohne "Touch" über den Dreh-Drück-Steller, mit Layoutanleihen von BMW oder Audi.

Überblick: Alles zum Mazda3

Der Ausstattungsumfang ist eine echte Ansage

Hochwertig anmutender Innenraum mit fahrerorientierter Ausrichtung. Auch innen legte Mazda Wert auf eine betont sportliche Note. AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST Modelle Skyactiv-G 2.0 M Hybrid Skyactiv-D 1.8 Motor / Hubraum R4 / 1998 cm3 R4 / 1759 cm3 Getriebe 6-Gang manuell 6-Gang manuell kW (PS) bei 1/min 90 (122) / 6000 85 (116) / 4000 Nm bei 1/min 213 / 4000 270 / 1600-2600 Höchstgeschwindigkeit 197 km/h 194 km/h 0–100 km/h 10,4 s 10,3 s Normverbrauch (Mix) 5,1 l S 4,1 l D Abgas CO2 / EU-Norm 117 g/km / Euro 6d-Temp 107 g/km / Euro 6d-Temp OPF / SCR-Kat.1) nein / - - / nein Grundpreis 22.990 Euro 25.290 Euro Wertung Mächtig Fahrspaß funktioniert auch ohne Turboaufladung. Wer Drehzahlen liebt und gern viel schaltet, kommt hier voll auf seine Kosten. Fünf Liter sind locker drin, 6d-Temp ohne SCR-Kat – vorbildlich. Dem Skyactiv-D fehlt es aber an der Mazdatypischen Dynamik. Ökotrend-Wertung 2- 3+ Richtig spannend neben dem Design gestaltet sich der Blick in die zum Start überschaubare Preisliste. Mazda bietet neben der Serienausstattung einzig die Linie Selection an. Mehr braucht es auch nicht, denn für 22.990 Euro ist der Mazda bereits reichhaltig ausgestattet. Adaptiver Tempomat mit automatischer Tempoanpassung in Verbindung mit der – nicht ganz perfekt arbeitenden – Verkehrszeichenerkennung, Voll-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe hinten, Headup-Display, Spurwechselassistent, Apple CarPlay, Android Auto und Navigationssystem bringt der Mazda3 ohne Aufpreis mit. Der Grundpreis kann auf den ersten Blick zwar abschrecken, ist aber in Anbetracht des Ausstattungsumfangs eine Ansage. Modelle anderer Hersteller sind mit den aufgezählten Optionen schnell einige Tausend Euro teurer.Legen Sie noch 1300 Euro drauf, kommt der 3 zusätzlich mit Einparkhilfe vorn, schlüssellosem Zugang, Klimaautomatik, Sitz- und Lenkradheizung sowie Rückfahrkamera. Bleiben fünf Einzeloptionen: Das Leder-Paket (1800 Euro) bietet neben der Volllederausstattung eine elektrische Sitzeinstellung für den Fahrer, jedoch in keinem Fall für den Beifahrer; 500 Euro berechnet Mazda für 18-Zoll-Alus, 750 Euro für das Bose-Soundsystem – kein Muss, schon die Serienanlage überzeugt mit feiner Akustik. Das i-Activsense-Paket – unser Tipp – mit 360-Grad-Kamera, erweitertem Stau- und Notbremsassistenten sowie Ausparkhilfe mit Bremsfunktion steht mit 1200 Euro in der Liste. Erwähnenswert im Design-Paket, für das Mazda 1500 Euro aufruft: Matrix-LED-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht und Schaltwippen in Verbindung mit der sechsstufigen Wandlerautomatik (für Diesel und Benziner, 2000 Euro).

Zum Start stehen nur zwei Motoren zur Wahl