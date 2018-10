Mazda6 Facelift: Kaufberatung

M

it dem VW Passat und seinem Bruder Skoda Superb ist das derzeitige Ende der Fahnenstange erreicht: Keiner in der Mittelklasse bietet eine so populäre Mischung aus Preis, Sparsamkeit und vor allem so viel Platz. Logische Folge: Die Konkurrenz setzt geschlossen auf Luxus statt Ökonomie, auf Designvielfalt statt Raum. Diesen Weg geht auch der 2012 vorgestellte Mazda6 , der im September 2018 ein umfangreiches Facelift erhalten hat und taufrisch wirkt. Das fällt an der ohnehin straffen Außenhaut weniger auf als im Innenraum. Hier hat sich Mazda eigenen Aussagen zufolge am Können japanischer Handwerksmeister orientiert – Marketingfabeln, sicher. Wer aber in einem voll ausgestatteten Sports-Line mit Plus-Paket Platz nimmt, fühlt sich doch wie in der Werbefalle ertappt. Die Ledersitze (ab 2000 Euro, inklusive Heizung und stark kühlender Lüftung) sind von großartiger Qualität und werden mit geschmacklicher Trittsicherheit von einem Wildlederimitat an den Verkleidungen eingerahmt, was in seinen Eigenschaften dem beliebten Alcantara ähnelt, dabei aber eine noch glattere und deutlich hochwertigere Optik aufweist. Das Material nennt sich Ultrasuede und wird zukünftig sicher auch bei Premiummarken Einzug halten.hat's zuerst. Weiter geht es mit Leisten aus Sen-Holz (eine Art Esche), welche durch ihre fühlbare Maserung und mattes Finish in glatter Versiegelung auffallen. Das Ganze garniertmit akkuraten Ziernähten in Hülle und Fülle.