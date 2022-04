Vorstellung, Preis und Marktstart: C 43 wohl ab 65.000 Euro



Die neue C-Klasse wird endlich zum AMG ! Als C 43 bekommt die schwäbische Mittelklasse erstmals einen sportlichen Vierzylinder verpasst und verzichtet künftig auf den bisherigen V6

Der Motor stammt dabei grundlegend aus den 45er-Modellen der A-Klasse , wird aber um einen elektrischen Turbolader ergänzt. Der Preis? Mindestens 65.000 Euro werden ab Mitte 2022 mit Sicherheit fällig werden, das T-Modell ist dabei natürlich entsprechend teurer.

Zoom Die Allradlenkung ist für den C 43 Serie. Das Heck überzeugt mit vier verchromten Endrohr-Blenden





Optik und Innenraum: AMG basiert auf Aussattungslinie



Am Blechkleid ändert sich beim C 43 traditionell nicht viel zur normalen C-Klasse mit AMG-Line. Auf den ersten Blick lassen nur die Plaketten auf den Kotflügeln und die vier runden Auspuffendrohre auf den kleinsten C-AMG schließen. Innen Platz genommen, fallen sofort das neue AMG-Sportlenkrad und die optionalen Dekore auf. Kontrastnähte auf dem Armaturenbrett und in den Türtafeln bringen das richtige Feeling mit. Mit dem C 43 stellen die Affalterbacher außerdem eine neue Generation ihrer optionalen Performance-Sitze vor.

Zoom Carbon-Dekore und ein Sportlenkrad mit optionalen Alcantara-Bestandteilen, kennzeichnen den Innenraum.





Ausstattung und Motor: Elektrischer Turbo für den C 43



M 139 Motor aus der A-Klasse bekommt nun auch der C 43 einen Motor spendiert, der vollständig von neuer einem Mechaniker aufgebaut wurde. Das Neben mehr Leistung bekommt die C-Klasse als 43er-Modell immer eine Allradlenkung spendiert. Auch der Allrad-Antrieb mit einer heckbetonten Momentenverteilung und das Verstellfahrwerk gehören zur Serienausstattung des C 43. Mit dem139 Motor aus der A-Klasse bekommt nun auch der C 43 einen Motor spendiert, der vollständig von neuer einem Mechaniker aufgebaut wurde. Das One Man, One Engine-Prinzip ist typisch für einen Großteil der AMG-Aggregate und kommt nun auch beim kleinsten C-Klasse-Ableger mit AMG-Logo zum Einsatz.

Zoom Auch ein T-Modell wird es vom AMG Einstiegsmodell bei der C-Klasse wieder geben.





Leistung: Mehr als 400 PS in der C-Klasse