DieDarunter sitzen drei weitere Kühlöffnungen, an den Seiten der Frontschürze jeweils zwei Flics. Die Powerdomes auf der Motorhaube sind schon vom Basis-GLA bekannt. Am Heck sorgen der feststehende Heckspoiler, ein Diffusor und die vierflutige Auspuffanlage mit 82-Millimeter-Endrohren für den sportlichen Auftritt. Beim GLA 45 S entweichen die Abgase durch ovale Endrohre mit 90 mm Durchmesser. Auch die Felgen fallen beim S-Modell größer aus:Optional sind für beide Modelle 21-Zöller zu haben. Auch als AMG 45 wirkt der GLA deutlich erwachsener und maskuliner als sein Vorgänger.

Der Zweiliter-Turbomotor ist mit 421 PS der weltweit stärkste Serien-Vierzylinder.

Die Sechskolben-Bremse mit roten Sätteln ist beim GLA 45 optional, beim S serienmäßig.

Wie bei seinem Technikspender gibt es den Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor auch im GLA 45 in zwei Leistungsstufen.Bei 250 km/h wird elektronisch abgeregelt, der GLA 45 S darf bis 270 km/h beschleunigen. Geschaltet wird über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Vom A 45 erben die schnellsten GLA den intelligenten Allradantrieb. Der verteilt die Kraft anhand verschiedener Parameter vollvariabel zwischen Vorder- und Hinterachse sowie radselektiv zwischen den beiden Hinterrädern. Die adaptive Dämpfung soll den GLA 45 gleichzeitig dynamischer und komfortabler machen.zum Einsatz.Auch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und Fahrprogramme wurden vom A 45 übernommen. Mit einer Ausnahme:Der dürfte in einem Kompakt-SUV aber auch nicht vermisst werden. Die restlichen Fahrprogramme von "Comfort" bis "Race" sind vom A 45 bekannt, ebenso die zusätzlichen AMG-Dynamics-Einstellungen: Sie beeinflussen die sportliche Auslegung von ESP, Lenkung und Allradantrieb des GLA 45 in zwei Stufen, bei der S-Variante in vier Stufen.