Mercedes GLA (2020): GLA 200, Preis, Hybrid, Motoren, neu

Aller guten Dinge sind acht!Der Vorgänger war mit mehr als einer Million verkauften Exemplare ein voller Erfolg und genau da soll der neue GLA ab Frühjahr 2020 anknüpfen.Und worin unterscheidet sich der GLA vom ebenfalls neuen GLB ? Mercedes erklärt, dass der GLB das geräumigste und funktionalste Modell der Kompaktklasse ist, soll der GLA ein Lifestyle-orientiertes SUV sein. So soll er ab Frühjahr 2020 endlich dem BMW X1 und dem Audi Q3 Konkurrenz machen.

Zum Marktstart des GLA ab Frühjahr 2020 gibt es das Sondermodell Edition.

Zwar fällt sein Design nicht ganz so kantig aus wie das des auf Wunsch siebensitzigen GLB , trotzdem wirkt er deutlich stämmiger und erinnert so an den großen GLE