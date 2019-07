Serienmäßig sind im Mercedes-AMG GLC 43 Facelift fünf Fahrprogramme an Bord. Die reichen von effizient und komfortabel bis sportlich, dabei werden unter anderem das Ansprechverhalten von Motor, Getriebe, Fahrwerk und Lenkung verändert. Dank der Verknüpfung mit dem neuen Feature AMG Dynamics kann automatisch auch die Regelschwelle des neu entwickelten ESP angepasst werden. Das System bleibt aktiv, lässt aber – je nach Fahrmodus – mehr Querdynamik zu. Auch die Luftfederung mit adaptiven Dämpfern AMG Ride Control+ sowie die elektromechanische Parameterlenkung gibt es nun im GLC 43.

Satte 390 PS leistet der Dreiliter-V6 Motor nun im SUV und im Coupé.

Wie gehabt treibt die 43er Modelle ein V6-Motor an. Das sind 23 PS mehr als beim Vorgänger. Die serienmäßige Neungang-Automatik ermöglicht dank Mehrfachrückschaltung schnelle Zwischenspurts, hat eine Zwischengasfunktion und definierte Zündeingriffe für schnellere Gangwechsel. Ebenfalls immer an Bord: Der Allradantrieb AMG Performance 4Matic mit heckbetonter Momentverteilung (31 Prozent an der Vorderachse, 69 Prozent an der Hinterachse). Das soll für mehr Fahrdynamik, bessere Querbeschleunigung und mehr Traktion sorgen.