Vorstellung: GLC 63 mit vier Endrohren

SUV und Coupé werden mit behutsamen optischen Veränderungen, dem aktuellen MBUX-Infotainment (mit besonderen AMG-Funktionen und Anzeigen) sowie mit einem überarbeitetem Fahrwerk auf den neusten Stand gebracht. Optisch hebt sich die Front der GLC 63-Modelle vor allem durch den AMG-Kühlergrill mit senkrechten Lamellen von den zivilen Brüdern ab. Die fast offene Frontschürze mit großem Frontsplitter lässt das SUV noch bulliger wirken. Nach dem regulären GLC erhalten nun auch die sportlichen AMG-Brüder GLC 63 und GLC 63 S ein Facelift.

Die vier Endrohrblenden rahmen einen massigen Diffusor ein. Veränderte Seitenschwellerverkleidungen senken das Auto optisch ab und führen den Blick nach hinten. Mit Akzenten in dunklem Chrom, die beispielsweise an den Schwellerverbreiterungen und am Diffusor zu finden sind, hebt sich die AMG-Variante im Detail vom regulären GLC ab. Die LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht im Fackeldesign und die in die Kofferraumklappe ragenden Rückleuchten mit neuer Signatur sind jedoch unverändert übernommen worden. Die Mercedes-AMG GLC 63-Modelle werden auf der New York Auto Show (19. bis 28. April 2019) gezeigt.

Innenraum: Sport und Komfort vereint

Das bekannte MBUX-Infotainment ist mit besonderen AMG-Anzeigen und Funktionen ausgestattet. In bewährter Manier ist der Innenraum des GLC 63 für ein SUV erstaunlich sportlich gestaltet – daran ändert sich auch beim Facelift nichts. Die optionalen Performance-Sportsitze sind sehr gut konturiert und ergonomisch einwandfrei. Sportlichkeit und Komfort machen hier gemeinsame Sache. Das neue Lenkrad mit dem Drehregler für die Fahrmodi sieht mit seinem Dinamica-Bezug nicht nur gut aus, sondern schmeichelt auch noch den Händen. Die leicht abgeflachten Griffbereiche des Lenkrads ermöglichen eine optimale Bedienung der Schaltpaddel, sodass die Hände am Lenkrad bleiben können. Hervorragend! Ansonsten fällt beim Probesitzen im Facelift-GLC 63 Coupé das Touchpad auf der Mittelkonsole auf.

Im GLC 63 findet wohl jeder eine bequeme Fahrposition. Die optionalen Performance-Sitze bieten viel Seitenhalt. die Instrumente in einen 12,3 Zoll großes digitales Kombiinstrument eingeblendet – natürlich im passenden AMG-Look. Zusätzlich steht ein 10,25 Zoll messender Monitor auf dem Armaturenbrett zur Verfügung. Keine Neuerung, aber dennoch erwähnenswert sind die unterschiedlichen Platzverhältnisse im Fond. Zwischen der für Großgewachsene doch recht knappen Kopffreiheit des GLC 63 Coupés und den üppigen Platzverhältnissen im normalen GLC 63 herrscht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der normale GLC 63 geht hier eindeutig als Sieger vom Platz.

Klar, denn die modellgepflegte GLC-Baureihe wird in den stetig wachsenden Club der Mercedes-Autos mit dem Infotainmentsystem MBUX aufgenommen. Einen durchgehenden Doppelmonitor sucht man dennoch vergebens. Stattdessen werden die Instrumente in einen 12,3 Zoll großes digitales Kombiinstrument eingeblendet – natürlich im passenden AMG-Look. Zusätzlich steht ein 10,25 Zoll messender Monitor auf dem Armaturenbrett zur Verfügung. Keine Neuerung, aber dennoch erwähnenswert sind die unterschiedlichen Platzverhältnisse im Fond. Zwischen der für Großgewachsene doch recht knappen Kopffreiheit des GLC 63 Coupés und den üppigen Platzverhältnissen im normalen GLC 63 herrscht ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der normale GLC 63 geht hier eindeutig als Sieger vom Platz.

Ausstattung: Mehr Serienausstattung im GLC 63

Serienmäßig ist die GLC 63-Familie nun mit einem elektronischen Hinterachs-Sperrdifferenzial, das an das Dreistufen-ESP gekoppelt ist, und mit einer Luftfederung inklusive adaptiven Dämpfern ausgestattet. Das soll Wank- und Nickbewegungen reduzieren und den Komfort erhöhen. Auch ein Klappenauspuff ist immer an Bord. Die Fahrmodi wurden um das Programm "Glätte" erweitert, das die Fahrt auf vereisten Straßen erleichtern soll.

Wer es sportlicher mag, der kann gegen Aufpreis die AMG Performance-Sitze mit integrierten Luftpolstern in den Seitenwangen ordern. Das Gestühl passt sich an den Körper an und soll so für mehr Seitenhalt sorgen. Ebenfalls auf der Aufpreisliste stehen die Performance-Abgasanlage, Keramikbremsen und 21-Zoll-Schmiederäder. Für mehr Komfort hat Mercedes-AMG die Energizing Komfortsteuerung für SUV und Coupé im Angebot. Hier werden verschiedene Komfortsysteme vernetzt und mit Licht- und Musikstimmungen sowie der Massagefunktion verschiedene Wohlfühlprogramme erzeugt. Neu sind der Energizing Coach (eine Funktion, die Programme abgestimmt auf die Fahrsituation empfiehlt) und die Energizing Sitzkinetik. Dabei wird der Fahrer mittels kleinster Bewegungen von Sitzkissen und Lehne dazu angeregt, seine Sitzposition während der Fahrt zu wechseln.

Motor: Bis zu 510 PS im GLC 63 S