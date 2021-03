erade erst hat Mercedes die neue Generation der Mercedes S-Klasse vorgestellt. Wie es sich für das Mercedes-Flaggschiff gehört, ist auch die siebte Generation der S-Klasse bis unters Dach mit der neuesten Technik vollgestopft. An Bord des intern W 223 genannten Benz sind beispielsweise die neue MBUX-Generation mit Hochkant-Display, eine Hinterachslenkung und alle Voraussetzungen um streckenweise autonom zu fahren (sobald es die Gesetzeslage zulässt). Nur eines fehlt noch, und das sind die AMG-Versionen! Doch keine Sorge, diesind nicht gestrichen, sie kommen nur etwas. AUTO BILD geht davon aus, dass der neue S 63 mit V8-Biturbo noch 2021 präsentiert wird und womöglich ein noch stärkerer S 73 e (bis zu 800 PS sind denkbar) folgen könnte. Doch bis dahin wird es noch einige Monate dauern. Passenderweise gibt es jetzt das

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) wird der Mercedes-AMG S 63 4Matic+ für vergleichsweise günstige 1336 Euro brutto (1123 Euro netto) pro Monat im Privatleasing angeboten. Besonders hervorzuheben ist, dass in dieser Fahrzeugklasse ein Privatleasing keine Selbstverständlichkeit ist – und dass dieses Angebot ohne Anzahlung auskommt. Allerdings ist der angebotene S 63 kein Neuwagen. Die Limousine, die in 3,5 Sekunden auf 100 km/h beschleunigt, stammt aus dem Jahr 2019 und hat bereits 72.229 Kilometer auf dem Buckel.

Auf vier Jahre belaufen sich die(1336 Euro x 48 plus 179 Euro für die Überführungskosten). Das ist viel Geld, doch der ehemalige Neupreis dieses fast vollausgestatteten S 63 lag vor ziemlich genau zwei Jahren bei immerhin 211.029 Euro – und der Wertverlust dürfte auch in den kommenden Jahren hoch sein! Zu den Ausstattungs-Highlights des 612 PS starken S 63 in der Farbe "Obsidianschwarz Metallic" gehören: AMG Driver's Package inklusive Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 300 km/h, Multibeam LED-Scheinwerfer Standheizung , Sitzbelüftung, Head-up-Display , Burmester High-End-3D-Surround-Soundsystem und 24 Monate "Junge Sterne-Garantie".