Mercedes B 250 e (2019): Hybrid, Preis, Reichweite, PS, Verbrauch

Bis auf die fehlenden Auspuffblenden und die zweite "Tankklappe" unterscheidet sich die Hybridversion optisch nicht von der normalen B-Klasse.

Wie in der A-Klasse arbeitet unter der Haube ein. Dem Benzin-Aggregat greift ein Elektromotor mit einer Nennleistung von 75 kW (102 PS) unter die Arme. Mercedes gibt die daraus resultierendeund 450 Newtonmetern Drehmoment an. Unter der Rücksitzbank sitzt die, die eine rein elektrische Reichweite von(nach WLTP-Norm) ermöglichen soll. An einer 7,4-kW-Wallbox kann der Ladestand laut Hersteller inum 90 Prozent erhöht werden. Mit Gleichstrom geht es noch schneller.soll der Stromspeicher so wieder einen Ladestand von 80 Prozent haben.